Grație acestui succes, campioana României a ajuns la 19 puncte și a egalat-o pe Oțelul Galați, care are un meci în minus.



Darius Olaru, căpitanul echipei, a fost cel care a adus victoria pentru echipa sa. Mijlocașul a înscris o ”dublă” în această partidă și a ajuns la trei goluri marcate în acest sezon de Superligă.



La flash-interviu, Olaru a tras primele concluzii și se gândește deja la meciul din Europa League cu Basel, de joi.



Darius Olaru: ”La asta ne gândim”



”Un meci dificil, ne bucurăm că am obținut cele trei puncte, pentru asta am stat vreo trei zile aici. Ne bucurăm că am făcut un meci bun și că, în final, am obținut victoria.



Ne gândim să legăm cât mai multe rezultate pozitive și cred că avem capacitatea de a o face. Trebuie să muncim la fel, avem nevoie de puncte. Toată echipa a avut o prestație solidă și trebuie să continuăm la fel.



Mergem la Basel să ne jucăm șansa, este un meci de Europa și trebuie să ne ridicăm nivelul. Trebuie să dăm totul ca să obținem cele trei puncte. Au fost și ei la fel de motivați, mă bucur că am ieșit noi victorioși de pe teren”, a spus Darius Olaru, la flash-interviu.



În următoarea etapă, prima din retur, FCSB se va deplasa la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt, în timp ce U Cluj va primi vizita celor de la Metaloglobus.

