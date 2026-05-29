Roș-albaștrii au deschis scorul după doar 10 minute, printr-un gol norocos marcat de Joyskim Dawa. Dinamo nu a reușit să se ridice la înălțimea mizei, iar ”Câinii” au mai primit o lovitură grea în repriza a doua.
GALERIE FOTO Ce lovitură! Dinamo și-a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători la barajul cu FCSB
Dinamo se duelează cu FCSB pentru un loc în preliminariile Conference League.
Raul Opruț a ieșit accidentat în minutul 65. Fundașul lateral al lui Dinamo a simțit dureri în zona inghinală și a făcut disperat semn spre banca de rezerve că nu mai poate continua jocul și că Zeljko Kopic este nevoie să mute.
Opruț a părăsit terenul pe targă, iar, în locul său, Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe Valentin Țicu.
Cel mai probabil, Opruț a suferit o ruptură musculară și rămâne de văzut dacă fotbalistul se va afla pe lista lui Gică Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia și cu Țara Galilor, de pe 2, respectiv 6 iunie.
Selecționerul va mai adăuga pe listă alți patru jucători după barajul pentru Conference League.
