Roș-albaștrii au deschis scorul după doar 10 minute, printr-un gol norocos marcat de Joyskim Dawa. Dinamo nu a reușit să se ridice la înălțimea mizei, iar ”Câinii” au mai primit o lovitură grea în repriza a doua.

FCSB își poate pierde liderul! Lille și Genk și-au trimis scouterii la barajul cu Dinamo

Novak Djokovic, eliminat de la Roland Garros de un puști cu 20 de ani mai tânăr!

Dinamo - FCSB 1-2, ACUM pe Sport.ro, avem PRELUNGIRI! Momentul adevărului: cine merge în cupele europene

Raul Opruț a ieșit accidentat în minutul 65. Fundașul lateral al lui Dinamo a simțit dureri în zona inghinală și a făcut disperat semn spre banca de rezerve că nu mai poate continua jocul și că Zeljko Kopic este nevoie să mute.

Opruț a părăsit terenul pe targă, iar, în locul său, Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe Valentin Țicu.

Cel mai probabil, Opruț a suferit o ruptură musculară și rămâne de văzut dacă fotbalistul se va afla pe lista lui Gică Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia și cu Țara Galilor, de pe 2, respectiv 6 iunie.

Selecționerul va mai adăuga pe listă alți patru jucători după barajul pentru Conference League.