După Darius Olaru (28 de ani), plecat în Belgia, la Union Saint-Gilloise pentru trei milioane de euro, FCSB ar putea pierde alți doi jucători importanți: pe Florin Tănase (31 de ani) și Mihai Lixandru (25 de ani).

Ultimul este dorit în străinătate în această perioadă, așa cum a confirmat și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Pe adresa clubului a sosit deja o ofertă oficială pentru transferul mijlocașului.

Mihai Stoica: ”Am o ofertă scrisă pentru Lixandru”

În plus, oficialii fostei campioane pregătesc mai multe transferuri în această perioadă, după ce au anunțat deja transferul lui Ronny Labonne de la SM Caen. Nu mai puțin de patru jucători ar urma să semneze cu FCSB, iar numărul poate ajunge la cinci în funcție de decizia pe care o va lua Florin Tănase cu privire la oferta din China.

„E o discuție pentru Lixandru să plece afară, vin patru jucători dacă prelungește Tănase, cinci dacă nu. Este o discuție să plece definitiv Lixandru în străinătate.

Am o ofertă scrisă pentru el, dar nu este ceea ce ne dorim și mai era o discuție care, cumva, era finalizată, dar a intervenit altcineva acolo și se pare că clubul a făcut un pas în spate.

Nu ar mai fi foarte interesant. Se intervine din multe direcții. A intervenit cineva care a spus că nu acelea sunt prețurile, ci altele”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

La începutul acestei luni, Gigi Becali a anunțat că Mihai Lixandru și-ar dori să plece de la FCSB, iar suma de transfer a fost stabilită la 500.000 de euro.

Lixandru, folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.