Cu două etape rămase de disputat în grupa unică din Champions League, PSV Eindhoven se clasează pe locul 21, cu 8 puncte, și speră că va rămâne în zona primelor 24 pentru a continua în competiție. Misiunea nu va fi deloc simplă, având în vedere că adversarele rămase sunt Newcastle (deplasare, miercuri) și Bayern Munchen (acasă, 28 ianuarie).



Dennis Man, anunțat titular contra lui Newcastle

Dennis Man va avea șanse de a impresiona din nou la PSV Eindhoven. Deși în ultimele zile a acuzat probleme medicale, internaționalul român s-a refăcut din punct de vedere fizic și este anunțat titular de Eindhovens Dagblad contra lui Newcastle.

Man a acuzat un ușor disconfort la partida cu Den Bosch (4-1) disputată miercuri, iar la duelul din weekend cu Fortuna Sittard (2-1) a fost menajat de Peter Bosz, fiind introdus doar după minutul 70.



Man a fost titular în 4 partide din acest sezon de Champions League. Cel mai bun meci l-a avut contra lui Napoli, când a reușit o dublă, iar PSV s-a impus cu un neverosimil 6-2.



PSV are un parcurs excelent în Eredivisie și se apropie de un nou titlu. Lider detașat, echipa lui Dennis Man are 16 puncte avans față de a doua clasată Feyenoord.

Newcastle, avertizată în privința lui Dennis Man

Înaintea meciului, englezii de la Chronicle Live au discutat despre PSV cu jurnalistul olandez Rian Rosendaal, care i-a anunțat că echipa din Eredivisie va fi o nucă tare, chiar dacă va juca pe St. James’ Park.

”Cu siguranță, PSV poate face din nou o surpriză, deși trebuie să recunosc că au jucat cu Liverpool într-un moment perfect, când ’Cormoranii’ treceau printr-o perioadă foarte dificilă. Totul depinde de faptul dacă PSV poate face față jocului fizic al lui Newcastle și atmosferei gălăgioase de pe St James’ Park. Cred că vor fi pregătiți pentru Newcastle, deși este un meci în deplasare în Liga Campionilor și, indiferent de situație, va fi unul dificil”, a spus Rosendaal.

Întrebat care este cel mai periculos jucător al lui PSV Eindhoven, jurnalistul olandez a numit mai mulți jucători, iar de pe lista lui Rosendaal nu a lipsit nici Dennis Man, care, de când a ajuns la PSV în luna august, a reușit să marcheze de șase ori și să ofere șase pase decisive.

”Aveți grijă la Sergino Dest, Ivan Perisic, Joey Veerman, Jerdy Schouten și Dennis Man, jucătorii care ies cel mai mult în evidență. Ismael Saibari este omul-cheie în acest sezon, însă va lipsi din cauza Cupei Africii pe Națiuni”, a spus jurnalistul.

