Inițial văzut ca un tenismen venit să aducă o doză de spectaculozitate suplimentară în circuitul ATP, Gael Monfils (110 ATP) a devenit sinonim cu longevitatea și anduranța, la cel mai înalt nivel al tenisului.

Jucătorul din Hexagon în vârstă de 39 de ani a jucat în 20 ianuarie 2026 ultimul meci al carierei, în competiția de mare șlem de la Melbourne, la 23 de ani distanță de la prima sosire pe teritoriu australian.

În 2003, Florin Mergea l-a învins pe Gael Monfils, în sferturile turneului de juniori, într-o ediție în care jucătorul român - medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, în proba de dublu - a ajuns până în finală, unde a pierdut în fața cipriotului Marcos Baghdatis, care avea să joace finala de seniori a întrecerii, trei ani mai târziu.

Gael Monfils și Openul Australian, o relație de lungă durată, ajunsă la sfârșit

Monfils nu s-a retras oricum, ci cu încă o dovadă a tenacității sale ieșite din comun. A stat pe teren 3 ore și 54 de minute, într-un meci pierdut în patru seturi, scor 6-7 (3), 7-5, 6-4, 7-5, în favoarea australianului Dane Sweeny (24 de ani, 182 ATP), jucător venit din calificări.

„Pentru mine, călătoria în tenis a început cu voi, în 2003. Atunci am venit prima oară aici. Acum am ajuns la final, dar vă mulțumesc pentru această călătorie grozavă. Ați fost incredibili, vă mulțumesc,” a spus Gael Monfils, la finalul partidei.

Felicitat și omagiat de directorul turneului, Craig Tiley, Gael Monfils a primit un cadou din partea organizatorilor concursului și a fost aplaudat călduros de public, în ultima sa intervenție pe teren, la Melbourne.