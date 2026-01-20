VIDEO Reacția lui Gael Monfils după ultimul meci jucat la Australian Open, la 23 de ani distanță de la debutul în turneul din Melbourne

Reacția lui Gael Monfils după ultimul meci jucat la Australian Open, la 23 de ani distanță de la debutul în turneul din Melbourne Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gael Monfils și-a consumat ultima partidă a carierei, în turneul de mare șlem din Australia.

TAGS:
Gael MonfilsretragereTenis ATPAustralian Open 2026
Din articol

Inițial văzut ca un tenismen venit să aducă o doză de spectaculozitate suplimentară în circuitul ATP, Gael Monfils (110 ATP) a devenit sinonim cu longevitatea și anduranța, la cel mai înalt nivel al tenisului.

Jucătorul din Hexagon în vârstă de 39 de ani a jucat în 20 ianuarie 2026 ultimul meci al carierei, în competiția de mare șlem de la Melbourne, la 23 de ani distanță de la prima sosire pe teritoriu australian.

În 2003, Florin Mergea l-a învins pe Gael Monfils, în sferturile turneului de juniori, într-o ediție în care jucătorul român - medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, în proba de dublu - a ajuns până în finală, unde a pierdut în fața cipriotului Marcos Baghdatis, care avea să joace finala de seniori a întrecerii, trei ani mai târziu.

Gael Monfils și Openul Australian, o relație de lungă durată, ajunsă la sfârșit

Monfils nu s-a retras oricum, ci cu încă o dovadă a tenacității sale ieșite din comun. A stat pe teren 3 ore și 54 de minute, într-un meci pierdut în patru seturi, scor 6-7 (3), 7-5, 6-4, 7-5, în favoarea australianului Dane Sweeny (24 de ani, 182 ATP), jucător venit din calificări.

„Pentru mine, călătoria în tenis a început cu voi, în 2003. Atunci am venit prima oară aici. Acum am ajuns la final, dar vă mulțumesc pentru această călătorie grozavă. Ați fost incredibili, vă mulțumesc,” a spus Gael Monfils, la finalul partidei.

Felicitat și omagiat de directorul turneului, Craig Tiley, Gael Monfils a primit un cadou din partea organizatorilor concursului și a fost aplaudat călduros de public, în ultima sa intervenție pe teren, la Melbourne.

Gael Monfils, douăzeci de participări pe tabloul principal, în Openul Australiei

Două sferturi de finală a atins Gael Monfils, în cele douăzeci de participări bifate la Melbourne. Monfils a fost învins în 2016 și în 2022, în faza ultimilor opt tenismeni, de Milos Raonic, respectiv Matteo Berrettini.

Sorana Cîrstea se află într-o situație similară cu jucătorul din Franța, jucătoarea din țara noastră ajungând, în 2026, la a optsprezecea participare a carierei, în Openul Australian.

La fel ca Monfils, Cîrstea se va retrage definitiv din tenis, la finele sezonului abia început.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
ULTIMELE STIRI
O micuță echipă din Suceava îi are în lot pe Golofca, Fulop, Buhăcianu și Ștefănescu!
O micuță echipă din Suceava îi are în lot pe Golofca, Fulop, Buhăcianu și Ștefănescu!
Reacția WTA după ce „s-a furat mireasa” la Melbourne: Naomi Osaka, evaluată de circuitul profesionist
Reacția WTA după ce „s-a furat mireasa” la Melbourne: Naomi Osaka, evaluată de circuitul profesionist
Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj!
Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj!
Șumudică, în corzi: arabii i-au dat încă o veste proastă
Șumudică, în corzi: arabii i-au dat încă o veste proastă
Încă un fotbalist maghiar în Premier League! 12 milioane de euro, contract până în 2031
Încă un fotbalist maghiar în Premier League! 12 milioane de euro, contract până în 2031
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu



Recomandarile redactiei
Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj!
Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj!
O micuță echipă din Suceava îi are în lot pe Golofca, Fulop, Buhăcianu și Ștefănescu!
O micuță echipă din Suceava îi are în lot pe Golofca, Fulop, Buhăcianu și Ștefănescu!
Șumudică, în corzi: arabii i-au dat încă o veste proastă
Șumudică, în corzi: arabii i-au dat încă o veste proastă
A început oficial demolarea Stadionului Dinamo! Suporterii au tăiat plasa și au luat scaune din "Groapă"
A început oficial demolarea Stadionului Dinamo! Suporterii au tăiat plasa și au luat scaune din "Groapă"
Reacția WTA după ce „s-a furat mireasa” la Melbourne: Naomi Osaka, evaluată de circuitul profesionist
Reacția WTA după ce „s-a furat mireasa” la Melbourne: Naomi Osaka, evaluată de circuitul profesionist
Alte subiecte de interes
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii în bani vor primi câștigătorii
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii în bani vor primi câștigătorii
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația „letală” de la Miami: imaginile de colecție
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația „letală” de la Miami: imaginile de colecție
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

stirileprotv Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”

stirileprotv Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!