Echipa lui Cristiano Bergodi se află pe locul doi în play-off-ul Superligii, la trei „lungimi” de liderul Universitatea Craiova.

Angrenați în lupta la titlu din Superliga și aflați în finala Cupei României, ardelenii au început să gândească mutările pentru sezonul următor.

OUT de la ”U” Cluj! Cristiano Bergodi a luat decizia

Virgiliu Postolachi nu va continua la ”U” Cluj și își ca încheia contractul cu echipa ardeleană din această vară.

Conform celor de la Monitorul de Cluj, decizia a fost luată de antrenorul Cristiano Bergodi, care nu mai era mulțumit de atacantul moldovean.

Virgiliu Postolachi a jucat ultimul meci în finalul lunii ianuarie, când a intrat în finalul partidei cu Unirea Slobozia, încheiată 1-0 în favoarea lui ”U” Cluj.

16 meciuri, două goluri și o pasă decisivă sunt cifrele lui Virgiliu Postolachi în tricoul „șepcilor roșii”.

Atacantul de 26 de ani este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Biletele pentru finala Cupei României, vândute în timp record! Cozi uriașe și la Cluj Arena: fanii au venit cu 3 ore înainte

FRF a decis ca doar 2.000 de bilete să fie disponibile publicului general. Ele au fost vândut online, joi, în decurs de doar 4 minute, notează site-ul Federației.

Celelalte bilete au fost împărțite în mod egal fanilor celor două finaliste. U Cluj a dar startul vânzării tichetelor joi, de la ora 14:00, exclusiv pentru abonați, iar la Cluj Arena s-au format cozi uriașe, având în vedere că biletele pot fi procurate doar în format fizic.

Câteva zeci de suporteri ai lui U Cluj au sosit la stadion încă de la ora 11:00 pentru a se asigura că vor prinde un bilet la finala de la Sibiu.

Joi și vineri, doar abonații lui U Cluj își vor putea achiziționa bilete pentru finala Cupei României. În cazul în care tichetele nu vor fi epuizate, ele vor putea fi achiziționate de orice suporter începând de duminică.