Universitatea Craiova a profitat de înfrângerea lui U Cluj din ultima etapă (1-0 cu CFR Cluj), și a urcat pe prima poziție după victoria de la Mioveni, cu FC Argeș (1-0), astfel că acum oltenii au un avans de trei puncte față de echipa lui Cristiano Bergodi.

Fost jucător la Universitatea Cluj în perioada 2010-2012, cel poreclit ”Lunetistul” și-ar dori ca ”studenții” să câștige titlul în acest an. Ar fi primul din istoria de 107 ani a clubului.

Claudiu Niculescu o vrea pe U Cluj campioană: ”M-aș bucura să câștige”

„E o luptă la fel ca la retrogradare la câștigarea titlului. Eu, să spun sincer, mi-aș dori să câștige titlul U Cluj. Am petrecut finalul carierei acolo. Craiova are prima șansă, Universitatea Craiova are prima șansă. Au un lot foarte valoros, un antrenor bun. De asta sunt la 3 puncte de Cluj acum, mai sunt 4 etape de disputat.

Au și varianta de a termina la egalitate de puncte. Eu m-aș bucura să câștige U Cluj, dar vreau să fiu realist. Au prima șansă. Îi văd capabili să ia eventul, de ce nu”, a spus Claudiu Niculescu, la Digi Sport.

Cariera lui Claudiu Niculescu

Extensiv Craiova, Universitatea Craiova, Dinamo și Universitatea Cluj sunt echipele din România pentru care a evoluat Claudiu Niculescu. A avut cele mai mari performanțe în tricoul ”roș-alb”, unde a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și o Supercupă a României.

Prima experiență în străinătate pentru Claudiu Niculescu a fost în Italia, în 2002, la Genoa, club care plătea 700.000 de euro pentru a-l transfera. După un în Serie B, ”Lunetistul” s-a întors la Dinamo, unde a avut cea mai bună perioadă a carierei.

A plecat în 2008, după titlul câștigat cu Mircea Rednic antrenor, ultimul din istoria lui Dinamo. Nu în Italia, ci în Germania, la Duisburg, unde a evoluat în Bundesliga și a reușit să și marcheze patru goluri, în poarta unor echipe precum Eintracht Frankfurt, Bochum, VfB Stuttgart sau Wolfsburg.