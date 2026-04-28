Formația dirijată de Cristiano Bergodi a bifat în partea a doua a campionatului patru victorii la care s-au adăugat două eșecuri și se situează la trei lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova.

”U” Cluj a dat lovitura cu transferul lui Jovo Lukic

Atât în sezonul regulat, cât și în play-off, unul dintre jucătorii care au impresionat a fost Jovo Lukic, bosniacul adus de ”șepcile roșii” liber de contract vara trecută de la Universitatea Craiova.

Oltenii l-au cumpărat din Bosnia, de la Banja Luka, pentru 400.000 de euro, în toamna lui 2024

Atacantul Lukic și-a trecut în cont 15 reușite în sezonul regulat și trei în play-off și se situează pe primul loc în clasamentul golgheterilor din actuala stagiune cu 18 reușite.

Florin Tănase de la FCSB ocupă locul secund în topul golgheterilor cu 16 reușite, iar Alexandru Dobre, fostul căpitan din Giulești, completează podiumul celor mai buni marcatori din Superliga cu 15 reușite.

Cifrele lui Jovo Lukic

Bosniacul a fost legitimat de-a lungul carierei sale la ”U” Cluj, Universitatea Craiova, Banja Luka, FK Krupa, Zvijezda și Sloga Doboj.