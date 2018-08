OUT de la meciul cu Poli Iasi! Anuntul facut de Dica despre accidentarea lui Teixeira! Ce a patit mijlocasul

FCSB nu are victorie in campionat pana acum si joaca impotriva echipei care a costat-o titlul in sezonul trecut.

Invinsa de Astra si egala lui Dinamo pe propriul teren, FCSB are un start slab de sezon in campionat, salvat insa de prestatia excelenta din Europa League. Pentru partida de duminica de la Iasi, Nicolae Dica nu va putea conta pe Filipe Teixeira.

“Teixiera are o contractura dupa meciul cu Dinamo si nu voi putea sa-l folosesc. In primele doua etape nu am castigat, iar cei de la Iasi ne-au pus probleme foarte mari anul trecut. Trebuie sa dam totul ca sa castigam. Cei de la Iasi au schimbat si sistemul de joc, evoluand cu trei fundasi.

Au mai adus si jucatori noi. Ne pot pune probleme la fazele fixe. Trebuie sa fim concentrați, sa facem marcaj si trebuie sa castigam duelurile” a declarat Nicolae Dica