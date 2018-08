FCSB - HAJDUK | Criza la croati inaintea duelului din Europa League! Antrenorul echipei poate fi DAT AFARA

Hajduk Split este adversara vicecampioanei Romaniei in turul 3 preliminar al Europa League.

FCSB a eliminat-o fara emotii pe Rudar Velenje din Slovenia iar urmatoarea adversara este Hajduk Split. Echipa care a terminat pe locul 3 in sezonul trecut in campionatul tarii care a jucat finala Cupei Mondiale! Cu toate astea, Hajduk trece printr-o perioada foarte dificila, aspect ce ii poate oferi un avantaj important echipei lui Nicolae Dica.

Hajduk a pierdut complet lupta la titlu in finalul sezonului trecut cand a obtinut o singura victorie in ultimele 6 etape si a pierdut si finala Cupei! Astfel, Dinamo Zagreb a terminat pe primul loc, cu 7 puncte peste Hajduk. Perioada proasta in campionat a continuat si in acest sezon - in prima etapa a sezonul, Hajduk a fost umilita de Osijek, scor 4-1! Osijek a fost si ea in Europa League insa a fost eliminata de Glasgow Rangers.

La infrangerea cu Osijek, Hajduk si-a pierdut si portarul titular, pe Tomislav Duka, cel care a fost la CFR Cluj anul trecut. Astfel, cu FCSB va fi in poarta tanarul de 20 de ani, Marin Ljubić. Daca este eliminata de FCSB, Hajduk ar putea sa ramana fara antrenor - Zelijko Kopic este din ce in ce mai contestat pentru deciziile sale, una dintre acestea fiind scoaterea din primul 11 al lui Marko Futacs, cel care marcase 18 goluri in sezonul 2016/2017, inaintea venirii llui Kopic la echipa.