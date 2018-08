FCSB - HAJDUK | Arma secreta a lui Dica inaintea duelului cu Hajduk: "Asta sper sa se intample in Croatia!" Situatie incredibila pentru un stelist

Antonio Jakolis a jucat primul sau meci in acest sezon in partida retur contra celor de la Rudar si a avut mai multe ocazii importante, reusind sa dea si pasa de gol la reusita lui Florinel Coman. Jakolis o cunoaste bine pe Hajduk, echipa la care a jucat in trecut, si poate sa-l ajute pe Dica inaintea dublei din Europa League.



"Stiu ce ne asteapta la Poljud, coechipierii mei sunt obisnuiti sa joace in fata a 30.000 de oameni insa o sa-i avertizez de ce va fi la Split. Torcida (galeria lui Hajduk) poate sa creeze o atmosfera fara egal.



Avem o echipa exterimentata, cred ca putem sa trece de Hajduk insa clar nu va fi usor. As fi multumit daca primul meci s-ar incheia 1-1. Apoi avem returul acasa si vom fi sprijiniti de peste 30.000 de fani" a spus Jakolis pentru 24 Sata.

Antonio Jakolis a jucat la Hajduk Split in 2013, insa a prins doar 7 partide. "Nu am reusit sa inscriu, insa am castigat Cupa cand am jucat cu Lokomotiv in finala. Mama mea tine cu Dinamo (Zagreb), tatal meu tine cu Hajduk. Cand eram la Sibenik, cumva am ajuns sa fiu curtat de ambele echipe.

Tatal meu nu stie acum ce sa faca. Pe de-o parte este fanul lui Hajduk, pe cealalta este vorba de fiul lui" a mai spus Jakolis.