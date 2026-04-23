Vlad Chiricheș nu va mai juca deloc în această stagiune, după accidentarea suferită în meciul cu Farul.

La conferința de presă premergătoare duelului cu Petrolul, interimarul Lucian Filip a confirmat situația fundașului central.

„Situația lui Chiricheș... Din ce am înțeles, nu va mai continua. Nu mai are cum să joace, are o accidentare de lungă durată”, a spus, printre altele, Filip.

Cotat la 250.000 de euro, fundașul în vârstă de 36 de ani a bifat 23 de meciuri în această stagiune, fără contribuție de gol la activ.

Pentru FCSB, pregătită acum de Lucian Filip și Alin Stoica, oameni vechi în staff-ul campioanei, urmează patru ”finale” în play-out-ul Superligii României.

La clubul patronat de Gigi Becali obiectivul rămâne același și după despărțirea de Mirel Rădoi: accederea în cupele europene.

Pentru asta, FCSB trebuie să încheie pe una dintre primele două poziții, să joace baraj cu adversara din play-out și, pe urmă, cu locul 3 din play-off.

Program FCSB

Vineri, 24 aprilie: FCSB - Petrolul Ploiești

Vineri, 1 mai: Csikszereda - FCSB

~9mai: FCSB - Unirea - Slobozia

~16 mai: FC Hermannstadt - FCSB

Gigi Becali: „Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”

În ciuda declarațiilor lui Gigi Becali, Mirel Rădoi a mizat pe Chiricheș și la partida cu Farul Constanța, de luni, câștigată de FCSB cu 3-2.

Chiricheș a fost titular, dar a fost înlocuit în minutul 77, după ce a acuzat probleme medicale. După meci, Gigi Becali a spus că și-ar dori ca jucătorul să aibă o accidentare destul de serioasă, care să îl facă să nu mai joace în acest sezon.

"Până la urmă, am scăpat de el? Habar n-am, o să-l întreb pe MM. Poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Mai bine să se accidenteze. Nu o accidentare gravă, dar una ca să scăpăm de el.

Nu contează dacă mi-a plăcut sau nu. Ce contează? Am câștigat meciul, n-am avut nicio emoție", a spus Gigi Becali, la Digisport.