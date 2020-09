OUT de la FCSB dupa nici 100 de minute! Anuntul de ULTIMA ORA al lui MM Stoica: ce se intampla cu ultimele transferuri ale ros-albastrilor

David Caiado (33 de ani) si Goran Karanovic (32 de ani) nu au reusit sa impresioneze le FCSB si vor parasi echipa dupa doar un meci.

Gigi Becali i-a transferat de urgenta pe cei doi fotbalisti de la Hermannstadt, pentru a-i putea folosi in duelul cu Slovan Liberec din Europa League.

Karanovic a putut evolua doar 9 minute in acea partida, iesind accidentat din teren, in timp ca Caiado a reusit sa termine meciul in teren.

In partida cu Poli Iasi din Liga 1, pierduta de FCSB cu 5-2, niciunul dintre cei doi jucatori nu a fost in lotul ros-albastrilor.

Karanovic si Caiado vor reveni la Hermannstadt, iar Gabi Enache va mai continua cu FCSB pana in iarna acestui an, in cazul in care fotbalistul nu isi gaseste alta intelegere pana atunci:

"Karanovic si Caiado probabil se vor intoarce la Sibiu acum.

Enache este jucatorul nostru pana in iarna. Daca isi gaseste un alt angajament poate sa plece oricand, daca nu isi gaseste, pana in iarna merge cu noi", a spus Mihai Stoica, la PRO X.

Gabi Enache a fost adus de FCSB din postura de jucator liber de contract.