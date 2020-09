Andrei Cristea, savuros dupa ce a marcat 3 goluri in poarta FCSB-ului: "Nu am mai inscris un hat-trick de cand aveam 19 ani!"

Poli Iasi a castigat cu 5-2 in fata lui FCSB, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.

Andrei Cristea a fost omul meciului si a reusit pentru Poli Iasi sa marcheze 3 goluri si sa ofere o pasa decisiva. Atacantul moldovenilor a declarat dupa meci ca nu a mai marcat 3 goluri de cand avea 19 ani si evolua pentru Bacau.

"Da, va multumesc sunt foarte emotionat dupa aceasta evolutie. In primul rand ma bucur ca ne-am pastrat concentrarea, era foarte important pentru noi astazi sa castigam, fiindca intalneam o echipa decimata. Au avut multe probleme pe care noi nu le-am fi dorit nimanui, dar uitati ca pana la urma este o victorie mare pentru noi, dupa 3 puncte castigate la Arad si ma bucur ca echipa asta reuseste sa se exprime mult mai bine.

Chiar ma gandeam de cand nu am mai inscris o tripla, cred ca de cand aveam 19 ani si jucam la Bacau, am inscris 3 goluri cu Universitatea Craiova. Momente frumoase, momente care nu se sterg si ma bucur ca aceasta evolutie a mea a venit chiar azi. Sunt onorat sa inscriu un numar de goluri, cel mai important este ca sunt motivat si imi doresc sa avem un sezon bun in continuare", a declarat Andrei Cristea.