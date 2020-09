EXCLUSIV | FCSB, fara Man si Coman in duelul de FOC cu Dinamo! Declaratiile de ULTIMA ORA ale lui Mihai Stoica dupa saptamana de cosmar a "ros-albastrilor"

FCSB a avut o saptamana de cosmar, fiind eliminata din Europa League si ingenuncheata in Liga 1 de Poli Iasi.

Directorul sportiv al "ros-albastrilor" a vorbit la Pro X despre ceea ce se intampla in cadrul clubului si despre cum crede ca va evolua situatia pana la meciul din weekend, cu Dinamo.

"Am prins Middlsbrough, deci nu are cum sa fie cea mai neagra saptamana. Si am prins acolo, la locul faptei, pe banca. Sigur ca mai rau decat am iesit aseara nu se putea, doar daca, Doamne fereste, se accidenta vreun jucator.

Am si pierdut de aceasta maniera, a trebuit sa folosim si jucatorii care in mod normal nu trebuiau folositi si a mai luat rosu si Olaru. Am iesit foarte rau din confruntarea asta, dar asta este fotbalul, dupa ploaie vine si soarele.

Stiu ca vom fi foarte bine dupa cele doua saptamani de intrerupere. Ce va fi cu Dinamo, nu stiu. Trebuie ca spiritul stelist sa invinga si Covid-ul, sa inlocuiasca si jucatorii care vor lipsi in continuare.

Maine, cand se vor retesta, nu vor fi negativi pentru ca au simptome. Ne-a lovit, pe noi, pe Razvan Lucescu si pe Flamengo. Ce sa spun, suntem intr-o companie selecta.

Sanse minime sa il recuperam pe Man (n.r. pentru meciul cu Dinamo). Sunt jucatori foarte importanti (n.r. Man si Coman), cifrele vorbesc. Aproape toate golurile pe care le marcam se inscriu cu contributia lor.

Si Olaru este un jucator cu influenta foarte mare si vor lipsi. Chiar daca Dinamo e mult mai puternica ca acum cateva luni, am reusit o victorie la scor in Stefan cel Mare, cand am jucat cu o echipa experimentala si am castigat cu 3-0 in prima mansa a semifinalei din Cupa Romaniei. Dinamo pare favorita la momentul asta, dar pana sambata se pot schimba multe", a declarat Mihai Stoica, la Ora exacta in sport.