"Nu pot sa raspund unor latrai!" MM Stoica, atac dezlantuit dupa infrangerea FCSB-ului! Ce l-a deranjat

Mihai Stoica a rabufnit dupa ce FCSB a fost invinsa de Poli Iasi, scor 5-2 in deplasare.

MM Stoica a sarit in apararea FCSB-ului, care s-a prezentat la Iasi cu un prim 11 macinat de absente importante.

Deranjat de criticile primite de echipa, oficialul ros-albastrilor a rabufnit si a lansat mai multe ironii, in principal la adresa Craiovei.

"Doua echipe au condus aseara 1-0, au marcat la 1-4 si au pierdut 2-5. Manchester City, cu Leicester (hat-trick Vardy) si noi cu Iasi (hat-trick Cristea). Ei, acasa, in formula completa. Noi, in deplasare, fara 10 titulari.

Daca au remarcat specialistii prin emisiuni asta, eu imi prezint scuzele. Dar poate n-au remarcat. Au remarcat altele si multi suporteri stelisti mi-au cerut sa raspund avalansei de jigniri emanata de cei sus-mentionati, mai ales la Digisport. Sau celor de pe la Craiova. N-am s-o fac. Nu pot raspunde unor latrai care se gudura cand ma vad si ma injura dupa ce plec, dupa cum nu pot raspunde reprezentantilor unui club de-o varsta cu baiatul lui Leo Messi. Thiago Messi Roccuzzo pe numele complet. Universitatea Craiova are meci maine. La Slatina.

As accepta o polemica de bun simt doar cu oameni de bun simt, chiar daca nu sunt din lumea fotbalului (gen Radu Paraschivescu) sau cu cei care au realizari apropiate de cele ale cluburilor la care am activat in peste 25 ani de cariera. Doar ca, pentru a-i gasi in spatiul carpato-danubiano-pontic, e nevoie de multi detectivi destoinici.

P.S. Octavian Popescu, la 17 ani, a jucat in 8 zile 4 meciuri. 90 minute in Liga 3, 40 cu FC Arges, 90 in Europa League si 90 la Iasi", a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe contul personal de Facebook.