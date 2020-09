LOVITURILE DE LA MIEZUL NOPTII pentru FCSB! Jucatorii au facut drumul de urgenta la Bucuresti si asteapta sa semneze!

Anamaria Prodan este gata sa ii imprumute doi jucatori lui Gigi Becali, la FCSB, pentru duelul cu Slovan Liberec din turul 3 preliminar al Europa League.

Dupa ce transferurile celor 4 fotbalisti de la Astra au picat, Gigi Becali primeste o mana de ajutor din partea Anamariei Prodan, care este actionar la Hermannstadt.

Potrivit surselor WWW.SPORT.RO, Hermannstadt urmeaza sa ii cedeze la FCSB pe Goran Karanovic (32 de ani, atacant) si David Caiado (33 de ani, mijlocas), sub forma de imprumut, pana la iarna. Cei doi fotbalisti sunt in drum spre Bucuresti, unde vor purta ultimele negocieri cu Gigi Becali.

"Nu ma intereseaza ce vorbesc sau ce spun altii. Ma intereseaza doar ca fotbalul romanesc sa fie reprezentat la cel mai inalt nivel in Europa. Cele doua echipe romanesti, CFR si Steaua Bucuresti, trebuie sustinute cu absolut tot ce putem. Este firesc si normal ca oricine poate sa ajute in secunda doi o echipa romaneasca ce se lupta in cupele europene. Cat despre comentariile cum ca Ana il ajuta pe Gigi Becali este adevarat ca am sa il ajut oricand va avea nevoie si nu ma intereseaza ce spun ceilalti", a declarat Anamaria Prodan, pentru ProSport.