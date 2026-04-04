Echipa greacă Panetolikos a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atromitos, în prima etapă din play-out-ul campionatului grec.

Alexandru Măţan, omul meciului Panetolikos – Atromitos 1-1

Alexandru Măţan a început ca titular meciul cu Atromitos şi a reuşit să deschidă scorul, în minutul 16.

În continure, românul a rămas cel mai periculos jucător al gazdelor şi a fost înlocuit de antrenorul Giannis Anastasiou în minutul 85.

Oaspeţii au egalat însă în al cincilea minut de prelungire, prin Jubitana, şi Panetolikos – Atromitos s-a terminat 1-1.

Nota lui Mățan

Alexandru Măţan, notat cu 8,3 de SofaScore, a fost desemnat jucătorul meciului.

Atromitos e prima în play-out, cu 30 de puncte, în timp ce Panetolikos e a treia, cu 27 de puncte.

