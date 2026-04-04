Andreas Gianniotis, portarul celor de la Kasimpasa, a înscris un gol rar întâlnit în victoria contra lui Kayserispor, scor 2-0.

Goalkeeperul a stabilit rezultatul final al partidei în minutul 66, în urma unei degajări în forță. Mingea trimisă de Gianniotis a traversat întregul teren și l-a surprins pe portarul advers, ajungâd în plasă.

Kasimpasa urcă în clasament

În urma acestui succes, Kasimpasa a acumulat 27 de puncte. Cele trei puncte ajută echipa să avanseze pe poziția a 13-a în ierarhia primei ligi din Turcia.