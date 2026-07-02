CFR Cluj a anunțat transferul „închizătorului” bosniac Igor Savic (25 de ani), ajuns liber de contract după despărțirea din această vară de formația Zrinjski Mostar din țara sa natală.

Igor Savic, prezentat oficial de CFR Cluj

Cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 600.000 de euro, Savic a fost dorit și de către Rapid.

„Dobrodošao, Igor Savic!

Un nou mijlocaș defensiv în Gruia! CFRiști, faceți cunoștință cu Igor Savic care, începând de astăzi, va îmbrăca tricoul echipei noastre!

În vârstă de 25 de ani și măsurând 1,95 m, Igor Savic și-a început cariera în Bosnia și Herțegovina, țara natală, la Zrinjski Mostar. De-a lungul carierei a mai evoluat și la NK GOŠK Gabela, dar și în străinătate, la Torpedo Moscova și la Zulte Waregem. În 2024, Igor a revenit la Zrinjski Mostar, echipă alături de care a câștigat în total 6 trofee interne: două titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale Bosniei și Herțegovinei.

În sezonul precedent, alături de Zrinjski, a evoluat și în UEFA Conference League, unde formația sa a reușit calificarea în fazele eliminatorii, fiind învinsă chiar de Crystal Palace, câștigătoarea competiției.

La nivel internațional, Igor Savic a evoluat pentru selecționatele de juniori ale Bosniei și Herțegovinei, reușind să debuteze și pentru echipa națională de seniori.

Bine ai venit în familia CFR Cluj, Igor! Îți dorim mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră!”, a scris CFR Cluj, pe Facebook.