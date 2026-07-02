OFICIAL CFR Cluj transferă pe bandă rulantă! Fotbalistul cu șase trofee este a treia mutare a zilei și a cincea din vară

CFR Cluj transferă pe bandă rulantă! Fotbalistul cu șase trofee este a treia mutare a zilei și a cincea din vară Superliga
Alexandru Hațieganu
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Joi, 2 iulie 2026, este ziua în care CFR Cluj a confirmat oficial trei transferuri: fundașii centrali Renato Pantalon și Marian Huja, și mijlocașul defensiv Igor Savic.

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Din articol

CFR Cluj a anunțat transferul „închizătorului” bosniac Igor Savic (25 de ani), ajuns liber de contract după despărțirea din această vară de formația Zrinjski Mostar din țara sa natală. 

Igor Savic, prezentat oficial de CFR Cluj 

Cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 600.000 de euro, Savic a fost dorit și de către Rapid. 

„Dobrodošao, Igor Savic!

Un nou mijlocaș defensiv în Gruia! CFRiști, faceți cunoștință cu Igor Savic care, începând de astăzi, va îmbrăca tricoul echipei noastre!

În vârstă de 25 de ani și măsurând 1,95 m, Igor Savic și-a început cariera în Bosnia și Herțegovina, țara natală, la Zrinjski Mostar. De-a lungul carierei a mai evoluat și la NK GOŠK Gabela, dar și în străinătate, la Torpedo Moscova și la Zulte Waregem. În 2024, Igor a revenit la Zrinjski Mostar, echipă alături de care a câștigat în total 6 trofee interne: două titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale Bosniei și Herțegovinei. 

În sezonul precedent, alături de Zrinjski, a evoluat și în UEFA Conference League, unde formația sa a reușit calificarea în fazele eliminatorii, fiind învinsă chiar de Crystal Palace, câștigătoarea competiției.

La nivel internațional, Igor Savic a evoluat pentru selecționatele de juniori ale Bosniei și Herțegovinei, reușind să debuteze și pentru echipa națională de seniori.

Bine ai venit în familia CFR Cluj, Igor! Îți dorim mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră!”, a scris CFR Cluj, pe Facebook. 

Savic: „Sunt fericit să mă alătur acestui club mare”

„Salutare, fani CFR! Sunt fericit să mă alătur acestui club mare. O să dau tot ce pot ca să ne atingem obiectivele în următorul sezon. Hai, CFR!”, a spus și Igor Savic. 

Până acum, CFR Cluj i-a mai adus pe stoperul Renato Pantalon (liber după încheierea acordului cu FK Jablonec din Cehia), fundașul central Marian Huja pentru 250.000 de euro (împrumutat inițial în februarie de la Pogon Szczecin - Polonia), portarul portughez Andre Moreira (liber după despărțirea de Volos din Grecia) și mijlocașul defensiv israelian Yuval Sade (liber de contract, ultima oară la Maccabi Netanya).

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