Popa nu a apărat însă în nicio partidă oficială la Torino, iar sezonul 2024/2025 l-a petrecut sub formă de împrumut chiar la CFR Cluj. În stagiunea trecută a apărat în 13 partide ale ardelenilor, iar în vară s-a întors în Italia.

"Mai căutăm o extremă de picior stâng. O căutăm de o lună de zile, vrem o dublură la Cordea, dar încă n-am găsit un jucător care să facă diferența. Și probabil Popa va veni mâine în poartă. Dacă mai găsim și un fundaș central, putem să ne desfășurăm antrenamentele în efectiv complet" , a spus Daniel Pancu, la conferința de presă.

Duminică, după ce a învins Oțelul Galați, scor 1-0 , Daniel Pancu a anunțat că Mihai Popa , portarul lui Torino , este așteptat în cursul zilei de luni la CFR Cluj. Goalkeeper-ul român nu a apărat în niciun meci din acest sezon la clubul din Serie A.

În această iarnă, CFR Cluj l-a pierdut pe portarul Otto Hindrich (23 de ani), vândut la Legia Varșovia pentru 600.000 de euro. Octavian Vâlceanu a apărat la partida cu Oțelul Galați, iar rezerva sa a fost Rareș Gal.



În ceea ce privește posibilele plecări, Pancu a spus scurt: "Nu pleacă nimeni. Ne dorim să nu plece nimeni. De oferte nu știu, dar vă spun că ne dorim să nu mai plece nimeni".

Daniel Pancu: "Nu mai există nicio restanță la CFR. Toate salariile sunt la zi"



"E minunat să ai victorii, chiar dacă am suferit pentru că au fost condiții speciale ale gazonului. A trebuit să ne adaptăm și noi, și ei. A fost situația asta cu superioritate numerică o perioadă lungă de timp. Au mai fost cazuri și cu Csikszereda, când am avut avantaj de două goluri și am tremurat, la fel și azi cu om în plus. Dacă îmi propun ceva, un lucru primordial, e legat de momentele în care suntem în avantaj, iar adversarul vine peste noi, iar noi nu mai obținem faulturi, auturi. Una peste alta, rămânem cu victoria importantă pentru moral și suntem cu gândul la FCSB.





Băieții merită felicitați. Mâine e o zi liberă. Nu cred că s-a accidentat cineva. Mergem acasă cu 3 puncte, fără accidentați și cu moral foarte bun. Și-au dorit foarte mult și e o doză mare de încredere. Avem 3 victorii la rând și s-au rezolvat și problemele financiare. Nu există nicio restanță, toate salariile sunt la zi.



Masic a fost extraordinar pentru primul meci. Nu a făcut toată pregătirea cu noi, a venit pe final. Alibek are un assist de la primul meci și cred că mai are nevoie de timp. E ceva diferit în comparație cu Louis Munteanu. Slimani e și el într-o recuperare a formei fizice", a mai spus Pancu.



După victoria cu Oțelul, CFR Cluj speră din nou la play-off. A urcat pe locul 10, cu 29 de puncte, șase sub poziția a șasea, iar în runda următoare va juca pe terenul campioanei FCSB.

