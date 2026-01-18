VIDEO Transfer tare anunțat de Pancu la CFR, imediat după victoria cu Oțelul: "Vine mâine!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu a ajuns la trei victorii pe banca lui CFR Cluj și se arată optimist după ce s-au rezolvat și problemele financiare de la club.

TAGS:
CFR ClujDaniel PancuTorinomihai popa
Din articol

Daniel Pancu: "Mihai Popa va veni probabil mâine la CFR"

Duminică, după ce a învins Oțelul Galați, scor 1-0, Daniel Pancu a anunțat că Mihai Popa, portarul lui Torino, este așteptat în cursul zilei de luni la CFR Cluj. Goalkeeper-ul român nu a apărat în niciun meci din acest sezon la clubul din Serie A.

"Mai căutăm o extremă de picior stâng. O căutăm de o lună de zile, vrem o dublură la Cordea, dar încă n-am găsit un jucător care să facă diferența. Și probabil Popa va veni mâine în poartă. Dacă mai găsim și un fundaș central, putem să ne desfășurăm antrenamentele în efectiv complet", a spus Daniel Pancu, la conferința de presă.

Mihai Popa a jucat în România la FC Viitorul, Astra Giurgiu, Rapid și FC Voluntari. În 2023, după evoluțiile bune de la formația ilfoveană, portarul român a plecat liber de contract direct în Serie A, la Torino.

Popa nu a apărat însă în nicio partidă oficială la Torino, iar sezonul 2024/2025 l-a petrecut sub formă de împrumut chiar la CFR Cluj. În stagiunea trecută a apărat în 13 partide ale ardelenilor, iar în vară s-a întors în Italia.

  • În această iarnă, CFR Cluj l-a pierdut pe portarul Otto Hindrich (23 de ani), vândut la Legia Varșovia pentru 600.000 de euro. Octavian Vâlceanu a apărat la partida cu Oțelul Galați, iar rezerva sa a fost Rareș Gal.

În ceea ce privește posibilele plecări, Pancu a spus scurt: "Nu pleacă nimeni. Ne dorim să nu plece nimeni. De oferte nu știu, dar vă spun că ne dorim să nu mai plece nimeni".

Daniel Pancu: "Nu mai există nicio restanță la CFR. Toate salariile sunt la zi"

"E minunat să ai victorii, chiar dacă am suferit pentru că au fost condiții speciale ale gazonului. A trebuit să ne adaptăm și noi, și ei. A fost situația asta cu superioritate numerică o perioadă lungă de timp. Au mai fost cazuri și cu Csikszereda, când am avut avantaj de două goluri și am tremurat, la fel și azi cu om în plus. Dacă îmi propun ceva, un lucru primordial, e legat de momentele în care suntem în avantaj, iar adversarul vine peste noi, iar noi nu mai obținem faulturi, auturi. Una peste alta, rămânem cu victoria importantă pentru moral și suntem cu gândul la FCSB.

Băieții merită felicitați. Mâine e o zi liberă. Nu cred că s-a accidentat cineva. Mergem acasă cu 3 puncte, fără accidentați și cu moral foarte bun. Și-au dorit foarte mult și e o doză mare de încredere. Avem 3 victorii la rând și s-au rezolvat și problemele financiare. Nu există nicio restanță, toate salariile sunt la zi. 

Masic a fost extraordinar pentru primul meci. Nu a făcut toată pregătirea cu noi, a venit pe final. Alibek are un assist de la primul meci și cred că mai are nevoie de timp. E ceva diferit în comparație cu Louis Munteanu. Slimani e și el într-o recuperare a formei fizice", a mai spus Pancu.

După victoria cu Oțelul, CFR Cluj speră din nou la play-off. A urcat pe locul 10, cu 29 de puncte, șase sub poziția a șasea, iar în runda următoare va juca pe terenul campioanei FCSB.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
ULTIMELE STIRI
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, ACUM! VIDEO | România, în dificultate în actul secund după o primă repriză concludentă
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, ACUM! VIDEO | România, în dificultate în actul secund după o primă repriză concludentă
Olympique Lyon – Brest 2-0 ACUM pe VOYO! CARTONAȘ ROȘU și două goluri superbe marcate în finalul primei reprize
Olympique Lyon – Brest 2-0 ACUM pe VOYO! CARTONAȘ ROȘU și două goluri superbe marcate în finalul primei reprize
Gata, Dinamo face al treilea transfer al iernii! Când semnează fotbalistul
Gata, Dinamo face al treilea transfer al iernii! Când semnează fotbalistul
Dinamo - „U” Cluj 1-0, pe Sport.ro! „Câinii roșii” obțin o victorie importantă în lupta pentru play-off
Dinamo - „U” Cluj 1-0, pe Sport.ro! „Câinii roșii” obțin o victorie importantă în lupta pentru play-off
După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!"
După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”

Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor



Recomandarile redactiei
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, ACUM! VIDEO | România, în dificultate în actul secund după o primă repriză concludentă
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, ACUM! VIDEO | România, în dificultate în actul secund după o primă repriză concludentă
Dinamo - „U” Cluj 1-0, pe Sport.ro! „Câinii roșii” obțin o victorie importantă în lupta pentru play-off
Dinamo - „U” Cluj 1-0, pe Sport.ro! „Câinii roșii” obțin o victorie importantă în lupta pentru play-off
Gata, Dinamo face al treilea transfer al iernii! Când semnează fotbalistul
Gata, Dinamo face al treilea transfer al iernii! Când semnează fotbalistul
După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!"
După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!"
Andrei Buzle, capodoperă în România - Danemarca la Europeanul de handbal. VIDEO cu golul marcat de român (VOYO)
Andrei Buzle, capodoperă în România - Danemarca la Europeanul de handbal. VIDEO cu golul marcat de român (VOYO)
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
La un pas de transfer! Italienii anunță revenirea lui Mihai Popa în Superligă
La un pas de transfer! Italienii anunță revenirea lui Mihai Popa în Superligă
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!