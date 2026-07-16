În zilele în care CFR Cluj este obligată să achite urgent 1,4 milioane de euro către ANAF pentru a evita excluderea din cupele europene, Ioan Varga este autorul unei declarații surprinzătoare.

În plină criză la CFR Cluj, Ioan Varga anunță o ofertă de 1,3 milioane de dolari

Yallakora, una dintre cele mai importante publicații din Egipt, scrie că CFR Cluj a făcut o ofertă consistentă pentru transferul fundașului central Hossam Abdelmaguid (25 de ani), de la Zamalek.

Egiptenii au luat legătura cu Ioan Varga, care a confirmat: "Am trimis o ofertă de 1,3 milioane de dolari către Zamalek pentru a-l cumpăra pe Hossam Abdelmaguid, cu un salariu anual de 400.000 de dolari. Zamalek nu ne-a răspuns încă, așa că am decis să negociem cu un alt fundaș".

Anunțul lui Varga este surprinzător, având în vedere că vine într-o perioadă în care CFR Cluj trebuie să achite urgent datoriile către ANAF pentru a evita excluderea din cupele europene.

Joi, Varga a transmis însă că a luat legătura cu reprezentanții UEFA, iar termenul limită pentru achitarea datoriilor a fost prelungit până marți, 21 iulie.

„Eu mă grăbesc să ajung în țară, am alte treburi acum. Am vorbit la UEFA despre acest subiect, nu se pune problema, totul este în regulă. S-a discutat, iar acum plata trebuie făcută până marți. Orice altceva este o prostie”, a declarat Nelu Varga, potrivit GSP.

Cine este Hossam Abdelmaguid, jucătorul pentru care Ioan Varga spune că a oferit 1,3 milioane de dolari

După ce ardelenii s-au retras din cursa pentru Hossam Abdelmaguid, egiptenii scriu că fundașul este aproape să semneze cu bulgarii de la Ludogorets.

Abdelmaguid a făcut parte din lotul Egiptului la Cupa Mondială din această vară și a fost utilizat în două partide, cu Noua Zeelandă (3-1) și Australia (1-1, 4-3 d.l.d.).

Abdelmaguid a jucat până acum doar la Zamalek și are un palmares impresionant: trei titluri de campion, două Cupe ale Egiptului, Supercupa Africii și Cupa Confederației CAF.