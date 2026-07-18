După ce fanii au descoperit niște postări pro-ruse pe rețelele sociale, Blănuță a devenit persona non-grata la Dinamo Kiev.

De ce nu s-ar fi făcut transferul lui Vladislav Blănuță

Igor Kostyuk nu s-a bazat mai deloc pe fotbalistul cu dublă cetățenie moldovenească și română, dar nici prestațiile sale nu au fost la un nivel înalt.

Blănuță a încercat să obțină un transfer în iarnă, iar Dinamo a fost interesată de atacant, dar mutarea nu s-a putut realiza din cauză că fotbalistul evoluase deja pentru două cluburi diferite într-un singur sezon.

În această vară a început din nou să se vorbească despre plecarea lui Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev, iar una dintre destinațiile vehiculate a fost Levadiakos, echipa preluată recent de Elias Charalambous, doar că transferul se lasă așteptat.

Conform ucrainenilor, Dinamo Kiev l-ar putea pierde pe Matvey Ponomarenko, golgheterul din campionatul Ucrainei, iar acest lucru îi face pe șefii de la Dinamo Kiev să ezite când vine vorba despre plecarea lui Blănuță.

”Faptul că șansele ca Matvey să plece sunt cât se poate de reale este sugerat și de pasivitatea celor de la Dinamo Kiev în privința despărțirii de ceilalți atacanți. Lui Vladislav Blănuță, care nu mai intră de mult timp în planurile clubului, încă nu i s-a găsit o nouă echipă.

Dacă dificultatea de a găsi o soluție pentru atacantul român poate fi explicată prin faptul că nu a jucat aproape un an și are un contract destul de mare, prezența în lot a lui Eduardo Guerrero, care a dezamăgit de multă vreme, arată că la club încă nu există o viziune clară și definitivă asupra viitorului compartimentului ofensiv”, a scris jurnalistul Serhiy Tyshchenko pentru Football24.ua.