OPINIE / Gigi mana-sparta, "fraierul" de serviciu din Liga 1: care sunt costurile cu care tine FCSB

Patronul FCSB continua sa arunce banii pentru transferuri costisitoare si salarii nejustificat de mari.

Autor: Gabriel Chirea



Actualul model de afacere al FCSB nu este menit sa mai reziste prea mult, pentru ca Gigi Becali si FCSB sunt luati in continuare de fraieri de celelalte cluburi din Liga 1, de impresari, antrenori si fotbalisti, care vor sa se imbogateasca pe seama lor. Intr-un fotbal romanesc in care media salariilor lunare ale fotbalistilor este de 3-4.000 de euro, doar echipa lui Becali si proaspat iesita din insolventa (si probabil cat de curand insolvabila) CFR Cluj isi mai permit sa plateasca salarii de 15-20-25.000 de euro pe luna, dar la formatia clujeana a inceput deja o puternica contractie a fondului de salarii, dupa ce asteptatii bani din participarea in grupele Champions League sau Europa League nu au mai venit.

Gigi Becali a urcat din nou mult pragul salariilor, pe care in sezonul 2010-2011 il plafonase la cel mult 10.000 de euro pe luna. Cu o medie de 11-13.000 de euro pe luna, Becali are o cheltuiala de 300-350.000 de euro, la care se mai adauga inca 70% din suma pentru plata impozitelor si taxelor. In final, fondul total lunar de salarii este de 510.000-600.000 de euro, ceea ce inseamna un efort urias, de 6,1-7,2 milioane de euro doar pentru lotul de jucatori, la care se mai adauga inca 1 milion de euro pentru plata staff-ului tehnic si al celorlalti oameni din club, plus inca 6-800.000 de euro pentru plata jucatorilor de la echipa secunda si pentru functionarea nou-infiintatei academii de juniori. Deci, in total, daca se mai adauga si alte cheltuieli de functionare, FCSB "inghite" 8-10 milioane de euro pe sezon, fara sumele platite pe transferuri.

Asta in conditiile in care campioana Ligii 1 primeste din drepturile tv 3,8 milioane de euro (locul 2 este recompensat cu 3,6 milioane de euro, iar pentru locul 3 se primesc 3,3 milioane de euro), clubul trebuie sa plateasca chirie pentru fiecare meci disputat pentru ca nu are stadion propriu, banii din bilete si abonamente sunt din ce in ce mai putini, iar transferurile pe bani multi s-au imputinat in ultimii ani, la fel ca si sponsorizarile, dupa pierderea marcii "Steaua". De asemenea, clubul este unul dintre putinele cu adevarat private din Liga 1, neprimind sprijin financiar de la nicio primarie, consiliu local si judetean sau institutie cuplata la bugetul de stat. In lipsa unor transferuri de 5-6 milioane de euro pe an, clubul macina in gol si consuma din "grasimea" vanzarilor de jucatori din sezoanele trecute.

Situatia clubului bucurestean e paradoxala. Ani de zile Gigi Becali a platit milioane de euro cluburilor rivale din Liga 1 (CFR Cluj, Astra, Viitorul, Pandurii, Timisoara, Botosani etc.) in schimbul unor jucatori, ajutandu-le sa-si completeze bugetul si sa nu inchida portile, pentru ca, in cele din urma, acestea sa-i fure trofee sau sa o incurce in competitii. Proverbul romanesc "pe cine nu lasi sa moara, nu te lasa sa traiesti" e perfect valabil pentru Becali si FCSB. Exemplificator este cazul celor de la Poli Iasi, care a batut FCSB in campionatul trecut si i-a luat practic titlul de campioana de pe tava, pentru ca Becali sa-l cumpere apoi pe Kamer Qaka (450.000 euro, trimis intre timp inapoi la Iasi) si sa se pregateasca acum sa-l transfere pe veteranul Andrei Cristea.

Deoarece, in ultima vreme, a ajuns sa i se ceara FCSB-ului preturi duble pe jucatorii din Liga 1 fata de sumele dorite de la celelalte echipe romanesti, dar si pentru ca a vazut ca modelul Viitorului lui Hagi este cel mai viabil in acest moment pentru Romania, Becali a investit intr-o baza de pregatire moderna si a reinfiintat academia de juniori, desfiintata in 2011, cand se plangea, in plina criza economica, ca cheltuie 100.000 de euro pe luna si nu produce prea multi fotbalisti pentru echipa de seniori. In 2018, dupa numeroase achizitii de tineri fotbalisti, s-au promovat mai multi juniori in lotul echipei de seniori, iar activitatea Academiei a fost incununata cu finala Cupei Romaniei U19, in vara anului trecut.

Insa, Gigi Becali continua sa-si conduca clubul de fotbal cu sufletul si cu portofelul deschis, nu cumpatat, cu mintea limpede de afacerist. Pentru ca altfel ar evita sa-si umfle singur preturile de transferuri si ar incepe sa-si plateasca jucatorii cu un salariu fix decent si cu prime de performanta (trofee, meciuri jucate, selectii la nationala, goluri marcate, pase decisive, numarul de sezoane jucate pentru club etc.), in conditiile in care tinerii transferati de FCSB par sa nu mai aiba tragere de inima pentru fotbal imediat ce si-au pus semnatura pe contract, au incasat primul salariul lunar de 15-20.000 de euro pe luna si si-au cumparat un bolid de lux. Cu banii economisiti, patronul FCSB si-ar fi construit de mult propriul stadion si nu ar mai fi fost nevoit sa se peregrineze de pe Arena Nationala, la Voluntari, Pitesti sau pe alte arene din tara. De altfel, cu jumatate din actuala cheltuiala cu salariile, Becali isi putea construi un stadion de 10.000 de locuri la Berceni, cu un cost amortizat in 3-4 ani sau de 2-3 transferuri de jucatori. In schimb, prefera sa se comporte ca un castigator la loto, care isi ajuta toate rudele sarace si toti prietenii care ii bat la usa.