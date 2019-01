Real Madrid iese la atac! S-au bucurat arbitrii la gol? Gestul inexplicabil si clipul facut public de madrileni!

Real Madrid a pierdut meciul de pe teren propriu cu Real Sociedad, scor 0-2.

Meciul dintre Real Madrid si Real Sociedad a fost plin de controverse. La scorul de 1-0 pentru oaspeti, Vinicius Junior a fost faultat in careu de portarul Geronimo Rulli. Arbitrul meciului, Jose Luis Munuera Montero, nu a acordat penalty, insa nici asistentii video nu i-au comunicat decizia. Acelasi arbitru s-a aflat in cabina VAR la meciul pierdut de madrileni la Eibar, 3-0.

Real Madrid TV a facut public un clip video in care arbitrul Munuera Montero se bucura la primul gol inscris de Eibar, acordat in urma consultarii sistemului video. Cel mai probabil, oficialul se bucura alaturi de colegii sai pentru modul in care au gestionat situatia, insa gestul a fost aspru criticat, fiind acuzat de lipsa de impartialitate.