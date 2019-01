Cei doi jucatori salvati de Teja la FCSB! Ii ia in cantonament, desi Becali anuntase deja ca nu mai intra in calcule: "Imi si pare rau ca l-am luat"

FCSB s-a reunit in aceasta dimineata sub comanda lui Mihai Teja.

FCSB s-a reunit in aceasta dimineata si va pleca joi, pe 10 ianuarie, in cantonamentul din Spania. 24 de jucatori s-au prezentat sub comanda lui Mihai Teja, alti trei fiind absenti motivati. Ei se vor alatura lotului in urmatoarele zile.

Printre fotbalistii prezenti la vizita medicala s-au numarat si doi al caror viitor parea incert. Primul este bulgarul Hristo Zlatinski, fotbalist care a jucat doar 143 de minute pentru FCSB in Liga I in acest sezon si despre care patronul Becali spunea: "Imi pare rau ca l-am luat".

Zlatinski, in varsta de 33 de ani, a inceput sezonul la Craiova si nu a vrut sa plece de la FCSB pentru ca nu ar fi putut fi legitimat de o alta formatie. Spre norocul lui, Mihai Teja a decis sa il ia in cantonamentul din Spania si sa ii mai ofere o sansa, chiar daca Becali nu il mai dorea.

Celalalt jucator "salvat" este Raul Rusescu. Atacantul de 30 de ani a marcat 3 goluri in 15 aparitii si a fost un alt fotbalist criticat de Becali. Si despre Rusescu, Becali a spus ca ar putea pleca, neluandu-l in considerare pentru cea de-a doua parte a sezonului. Cu toate acestea, Teja a hotarit sa il tina aproape.

Pe de alta parte, spre deosebire de Zlatinski, Rusescu poate fi legitimat la o alta echipa. El a primit in aceasta saptamana oferta din liga a doua turca, insa e putin probabil sa plece la locul 13 din cel de-al doilea esalon valoric al fotbalului turc.



