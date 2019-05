CFR Cluj, campioana unei noi dezamagiri? Gabriel Chirea: "Pentru echipa lui Dan Petrescu, greul abia incepe"

Daca CFR Cluj nu castiga bani multi din calificarea in grupele cupelor europene, inseamna ca Gigi Becali a pierdut o batalie (de fapt, s-a ajuns la a patra), dar se pregateste sa castige razboiul.

Dupa ce in vara anului trecut a fost eliminata de Malmo din preliminariile Champions League si de luxemburghezii de la Dudelange din drumul catre grupele Europa League, dar si dupa ce trupa lui Edi Iordanescu / Alin Minteuan / Antonio Conceicao / Dan Petrescu a fost acuzata, direct sau indirect, ca practica un fotbal inestetic si a primit ajutor in drumul spre titlu pana si de la firul de iarba, pentru CFR abia acum incepe greul.

Clubul trebuie sa se califice neaparat in grupele unei competitii europene si sa incaseze urgent 5-10-15-20 de milioane de euro pentru a acoperi deficitul enorm, rezultat dintr-o campanie mult prea generoasa de achizitii, si sa astupe fantana arteziana de salarii exorbitante si plati fara cap facute de patronul sau, indiferent ca acesta a fost Marian Bagacean, Nelutu Varga, Arpad Paszkany, Abris Lelbach sau Vasile Dancu, asa cum s-a speculat. In acest sezon s-a vorbit de salarii cumulate lunare de peste 500.000 de euro, de o remuneratie anuala de 600.000 de euro pentru Dan Petrescu si alti 50.000 de euro/luna platiti lui Julio Baptista, un jucator care a evoluat in doar 2 meciuri si 20 de minute pentru „ceferisti”, de o plata compensatorie de 400.000 de euro pentru ca Edi Iordanescu sa accepte plecarea de la echipa sau cu jucatori care au stat mai mult in tribuna, dar au ridicat 20.000 de euro in fiecare luna.

Ca sa castige titlul si sa aiba o sansa la accederea in grupele Champions League si la cufarul cu 20 de milioane de euro, CFR Cluj a platit salarii totale in acest sezon in cuantum aproape dublu fata de FCSB, de 3 ori mai mari decat CSU Craiova si de 4-5 ori mai mult decat Dinamo si Viitorul! Cu un patron risipitor, dar fantomatic, cu un numar mare de oficiali care se calca pe picioare in loje, nefiind foarte clar cu ce se ocupa fiecare, cu cheltuieli foarte mari salariale si curente, fara posibilitatea ca un actionar sa acopere un deficit de 5-10 de milioane de euro din propriul buzunar (care nu poate fi acoperit nici de Ioan Niculae sau Ion Tiriac, la o adica), Dan Petrescu si baietii lui vor juca preliminariile urmatoare de cupe europene cu o sabie grea si ascutita deasupra capului, pentru ca o eventuala eliminare va duce in mod sigur la falimentul clubului si nu la insolventa, ca la ultima intindere mai mult decat i-a fost plapuma.

Si echipa clujeana, oricat catenaccio ar comanda Dan Petrescu de pe margine, este foarte-foarte departe de valoarea celei care invingea AS Roma, Manchester United, FC Basel si Sporting Braga sau remiza cu Chelsea si Galatasaray in grupele Champions League. Fara fotbalisti capabili sa castige singuri meciurile, atunci cand jocul colectiv sufera, cu un joc ultradefensiv si eficient poate in umila Liga 1, cu framantari permanente la nivelul conducerii, cu jucatori care au un ego mai mare decat posibilitatile si cu un coeficient slab si un traseu greu, care i-ar putea scoate in cale pe Celtic, BATE Borisov, Astana, Steaua Rosie Belgrad sau APOEL inca din primul tur al preliminariilor Champions League, CFR Cluj are sanse sa ajunga la masa bogatilor cate are Romania sa adopte moneda euro pana in septembrie 2019.

In cazul in care clubul nu incepe sa incaseze bani rapid de la UEFA, lucrurile se complica si pentru Petrescu, care a lucrat la Unirea Urziceni intr-un mediu nesanatos asemanator, in perioada imediat urmatoare dupa istorica castigare a titlului de campioana si dupa acumularea incredibila a 8 puncte intr-o grupa de Champions League cu FC Sevilla, Glasgow Rangers si VfB Stuttgart. Desi Unirea a obtinut prin participarea directa in grupe aproape 10 milioane de euro si trebuia sa curga lapte si miere la clubul ialomitean, dupa doar 1 an, in urma eliminarii in turul 3 al Ligii in fata lui Zenit St. Petersburg, cu un scor danpetrescian (0-0, 0-1), castelul de carti de joc a inceput sa se prabuseasca, antrenorii si jucatorii fugind care-ncotro si clubul desfiintandu-se in 2011. Acelasi lucru l-a mai patit CFR Cluj o data, dupa cele 3 calificari banoase din grupele Champions League (+ una in grupele Europa League), dar si Otelul Galati.

Castigarea titlului de campioana in Liga 1, pe fondul investitiilor extravagante, neurmata de o calificare in grupele competitiilor europene, de unde sa se acopere cheltuielile mari din acest sezon, inseamna doar un numar intr-o statistica, o cupa, o medalie si un tricou, dar si faptul ca Gigi Becali a pierdut o batalie (de fapt, s-a ajuns la vreo 4), dar se pregateste sa castige razboiul.