După meci, Liviu Ciobotariu a ținut să-și felicite jucătorii și să precizeze că au nevoie de un moral bun pentru jocul din Conference League. De asemenea, antrenorul a specificat că Jonathan Rodriguez e la spital și că are o rană destul de adâncă, în urma momentului de la finalul primei reprize.

Ce a spus Liviu Ciobotariu, după ce Sepsi s-a impus cu FCU Craiova

„Meciuri foarte grele. Am jucat cu Farul, cu Rapid, iar acum cu Craiova. Meciul de astăzi a fost foarte greu pentru noi. Am întâlnit o echipă foarte bună. O primă repriză echilibrată, cu ocazii nu foarte multe, dar ei au avut două ocazii de a marca.

Îmi felicit jucătorii. Am reușit să câștigăm. E o victorie importantă pentru noi, ne ajută la moral. Joi avem un meci greu la Sofia. Craiova mi s-a părut o echipă foarte puternică.

Rodri e la spital, acum a plecat și doctorul, s-a dus după el. Am înțeles că are o rană destul de adâncă. Mă rog, se mai întâmplă (n.r. momentul cu ambulanța pe teren).

Am avut un început foarte greu de campionat, am întâlnit practic campioana, infernul din Giulești și acum am jucat cu o echipă bună și organizată”, a spus Liviu Ciobotariu după meci.

Sepsi OSK - FCU Craiova 1-0

Cele două echipe s-au confruntat pe stadionul „Sepsi” din Sfântu Gheorghe. în a doua etapă din noul sezon al Superligii României, ediția 2023/24. La centru a fost arbitrul Andrei Cojocaru.

În minutul 89, Mario Rondon a reușit să aducă victoria pentru covăsneni, după ce a fost servit excelent de Aganovic. Fotbalistul a înscris primul gol al sezonului.