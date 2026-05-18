Aurel Țicleanu, reacție fermă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „Am preferat să mă retrag”

Fostul jucător oltean a oferit o reacție fermă după ce trupa din Bănie a cucerit primul campionat din ultimii 35 de ani.

Universitatea Craiova a învins clar formația Universitatea Cluj, scor 5-0, și și-a asigurat eventul la finalul acestui sezon. Imediat după fluierul final care a declanșat sărbătoarea pe arena din Bănie, Aurel Țicleanu a analizat situația fotbalului craiovean, punctând tensiunile generate de existența mai multor echipe care revendică identitatea istorică.

„Fiecare are opinia lui”

Fostul mare mijlocaș a explicat motivele pentru care a ales să păstreze o oarecare distanță față de disputele locale, subliniind importanța respectului pentru istoria scrisă a celor două cluburi din Bănie.

„Mai am şi treabă pe timpul zilei. Pot să spun câteva lucruri. Dacă deschideţi site-ul clubului, vedeţi acolo numele echipei şi data înfiinţării. N-am făcut nimic decât să spun ce scrie acolo. Fiecare are opinia lui în emisiune. Dacă vorbim de educaţie, înseamnă să accept opiniile fiecăruia fără să fiu de acord. Dincolo de lucrurile acestea erau suficiente scandaluri între echipe, eu am preferat să mă retrag”, a transmis Aurel Țicleanu, la Prima Sport.

Apel pentru unitate și respect pentru performanță

Fostul internațional a susținut că și-ar fi dorit ca suporterii olteni să aibă o singură echipă pe care să o încurajeze, punctând o dată în plus că performanța obținută pe teren de elevii lui Filipe Coelho nu poate fi contestată.

„De ce să fiu cu unii sau cu alţii? Mi-aş fi dorit să fie una singură, să nu mai fie luptele care au fost. De fiecare dată când le-am spus, vreţi să obţineţi trofee? Mergeţi la stadion. Credeţi că această echipă vă reprezintă? Duceţi-vă şi susţineţi-o. După finala Cupei României, n-am spus noi aici că ne ridicăm pălăria? Am fost jucători de fotbal. Nu putem să vorbim aiurea”, a adăugat fostul component al Craiovei Maxima.

