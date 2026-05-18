Ce mesaj le-a transmis Alexandru Mitriță foștilor colegi de la Craiova după ce au cucerit titlul în Superliga

Ce mesaj le-a transmis Alexandru Mitriță foștilor colegi de la Craiova după ce au cucerit titlul în Superliga Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexandru Mitriță le-a transmis un mesaj foștilor colegi după ce au câștigat titlul.

TAGS:
Universitatea CraiovaU ClujSuperligaAlexandru Mitrita
Din articol

Universitatea Craiova a câștigat al cincilea titlul în prima ligă a României, după o secetă de 35 de ani.

Echipa lui Felipe Coelho s-a impus cu 5-0 în fața lui ”U” Cluj, într-un meci din runda a 9-a a Superligii. Golurile din această partidă au fost marcate de David Matei (3'), Assad Al Hamlawi (9', 48'), Anzor Mekvabishvili (59') și Luca Băsceanu (73').

Mesajul lui Alexandru Mitriță după titlul cucerit de Craiova 

Fostul fotbalist al Universității Craiova între 2017 și 2019, ulterior între 2023 și 2025, a transmis un mesaj după ce echipa din Bănie a devenit campioană.

Alexandru Mitriță și-a felicitat foștii colegi printr-un mesaj pe Instagram.

„După ani de așteptare, a venit și ziua asta. Campioni! Titlul ăsta înseamnă muncă, răbdare și dedicare. Felicitări tuturor celor care au contribuit la acest succes! Bucurați-vă de moment, îl meritați pe deplin”, a scris Mitriță pe Instagram.

Fotbalistul de 31 de ani a adunat 141 de meciuri în tricoul formației „alb-albastre”, reușind să înscrie 66 de goluri și să ofere 32 de pase decisive.

Alexandru Mitriță este jucătorul lui Zhejiang Professional (China) în prezent și este cotat la 4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Distribuția echipelor românești în următorul sezon al cupelor europene 

Succesul categoric însă a stabilit cu exactitate și cum ne vor reprezenta în cupele europene primele trei clasate, singurul mister rămânând verdictul legat de câștigătoarea de la baraj. 

Universitatea Craiova a ajuns la 49 de puncte și va evolua, în stagiunea viitoare, în turul I preliminar din Champions League. 

„U” Cluj a rămas pe locul 2 în Superligă cu 45 de puncte și va participa în turul I preliminar din Europa League. Cum oltenii și-au adjudecat Cupa României împotriva „șepcilor roșii”, beneficiile europene au fost transferate automat către ocupanta poziției secunde.

CFR Cluj (locul 3) are 42 de puncte, însă nu își mai poate depăși rivala concitadină în clasament, deoarece este singura echipă din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctajului la finalul sezonului regular. „Feroviarii” vor participa în turul II preliminar al Conference League. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
ARTICOLE PE SUBIECT
Aurel Țicleanu, reacție fermă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „Am preferat să mă retrag”
Aurel Țicleanu, reacție fermă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „Am preferat să mă retrag”
”A cui este echipa asta?” Mihai Rotaru, patronul campioanei Universitatea Craiova, a dat răspunsul
”A cui este echipa asta?” Mihai Rotaru, patronul campioanei Universitatea Craiova, a dat răspunsul
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
ULTIMELE STIRI
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
Alexandru Crețu a fost sufletul petrecerii în Bănie: ce a făcut imediat după ce a luat Craiova titlul
Alexandru Crețu a fost sufletul petrecerii în Bănie: ce a făcut imediat după ce a luat Craiova titlul
Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul
Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor



Recomandarile redactiei
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura
Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

stirileprotv Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

stirileprotv Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!