Universitatea Craiova a câștigat al cincilea titlul în prima ligă a României, după o secetă de 35 de ani. Echipa lui Felipe Coelho s-a impus cu 5-0 în fața lui ”U” Cluj, într-un meci din runda a 9-a a Superligii. Golurile din această partidă au fost marcate de David Matei (3'), Assad Al Hamlawi (9', 48'), Anzor Mekvabishvili (59') și Luca Băsceanu (73'). Mesajul lui Alexandru Mitriță după titlul cucerit de Craiova Fostul fotbalist al Universității Craiova între 2017 și 2019, ulterior între 2023 și 2025, a transmis un mesaj după ce echipa din Bănie a devenit campioană. Alexandru Mitriță și-a felicitat foștii colegi printr-un mesaj pe Instagram. „După ani de așteptare, a venit și ziua asta. Campioni! Titlul ăsta înseamnă muncă, răbdare și dedicare. Felicitări tuturor celor care au contribuit la acest succes! Bucurați-vă de moment, îl meritați pe deplin”, a scris Mitriță pe Instagram.

Fotbalistul de 31 de ani a adunat 141 de meciuri în tricoul formației „alb-albastre”, reușind să înscrie 66 de goluri și să ofere 32 de pase decisive. Alexandru Mitriță este jucătorul lui Zhejiang Professional (China) în prezent și este cotat la 4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Distribuția echipelor românești în următorul sezon al cupelor europene Succesul categoric însă a stabilit cu exactitate și cum ne vor reprezenta în cupele europene primele trei clasate, singurul mister rămânând verdictul legat de câștigătoarea de la baraj. Universitatea Craiova a ajuns la 49 de puncte și va evolua, în stagiunea viitoare, în turul I preliminar din Champions League. „U” Cluj a rămas pe locul 2 în Superligă cu 45 de puncte și va participa în turul I preliminar din Europa League. Cum oltenii și-au adjudecat Cupa României împotriva „șepcilor roșii”, beneficiile europene au fost transferate automat către ocupanta poziției secunde. CFR Cluj (locul 3) are 42 de puncte, însă nu își mai poate depăși rivala concitadină în clasament, deoarece este singura echipă din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctajului la finalul sezonului regular. „Feroviarii” vor participa în turul II preliminar al Conference League.