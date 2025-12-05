Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026

Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
România și-a aflat vineri seară posibilele adversare de la Cupa Mondială din 2026. Tricolorii trebuie să treacă de barajul din martie pentru a ajunge la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

New York Times: "Grupă foarte prietenoasă pentru SUA la CM 2026"

  • România va juca pe terenul Turciei, pe 26 martie, în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026. În cazul unei victorii, tricolorii vor avansa în finala barajului, unde vor înfrunta câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

În cazul în care va ajunge la CM 2026, România va fi repartizată în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

"O grupă foarte prietenoasă", a scris New York Times, după ce SUA, una dintre gazdele turneului final, a scăpat de numele mari la tragerea la sorți.

"Turcia ar fi cel mai dificil adversar din play-off. Dacă nu Turcia va fi câștigătoarea acestui play-off, atunci grupa D de la Mondial ar fi, fără îndoială, cea mai slabă dintre cele 12", a mai scris New York Times.

Naționala Statelor Unite ale Americii, pregătită de argentinianul Mauricio Pochettino, s-a calificat direct la CM 2026, din postura de gazdă. 

Grupele pentru Cupa Mondială din 2026

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda
  • Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama
