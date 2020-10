FAIL pentru Lucescu in Ucraina! Dinamo Kiev a facut doar 1-1 cu Zoria si o tine aproape pe Sahtior

Dinamo Kiev a facut 1-1 cu Zoria Lugansk, echipa de pe locul al 9-lea al clasamentului din Ucraina.

Dinamo a facut un joc slab, in care si-a creat mai putine ocazii ca adversarul, sase la numar fata de cele sapte ale Zoriei. La pauza scorul era 0-0, iar asteptarile erau cu totul altele din partea lui Dinamo Kiev in partea a doua a jocului.



Nu s-a intamplat asa. Zoria a marcat prima, in minutul 65 al meciului. Salvarea lui Lucescu a venit in minutul 75, atunci cand Benjamin Verbic a reusit golul egalarii. Pe final, niciuna dintre echipe nu si-a mai creat ocazii importante, astfel ca scorul a ramas egal.

Dinamo Kiev nu a reusit sa profite de pasul gresit al rivalei Sahtior Donetk, care a facut egal in deplasare la Desna. Echipa lui Mircea Lucescu are trei victorii si doua egaluri in primele cinci etape ale campionatului.

Pentru Dinamo Kiev urmeaza o pauza de aproape doua saptamani, inaintea jocului cu Rukh Lvov din deplasare si al debutului in actuala editie din Champions League, contra lui Juventus.