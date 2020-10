Umilit la poarta stadionului: Multescu n-a fost lasat sa intre in tribune la FCSB - Dinamo! Motivul e incredibil

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo s-a jucat fara spectatori, regulile fiind stricte in contextul pandemiei de coronavirus.

Fostul antrenor de la Dinamo a venit la National Arena cu aproximativ o ora inainte de startul meciului. Gigi Multescu nu a fost inscris de Dinamo pe lista oficialilor care pot fi prezenti la derby, astfel ca nu i-a fost permis sa intre la meci.

Pentru a nu continua scandalul din fata stadionului, Multescu s-a conformat si a plecat acasa pentru a nu rata startul jocului. Unul din fanii dinamovisti care era prezent langa Arena i-a reprosat unui steward faptul ca nu-l lasa pe Multescu sa intre pe stadion.

"Cand juca nea Gigi fotbal, tu nici nu erai nascut. Cum sa nu-l lasi sa intre pe stadion?", i-ar fi spus fanul dinamovist, conform Pro Sport.

Replica stewardului a fost insa ferma:"Daca nu e trecut pe lista, nici macar el nu intra!".

Dupa ce a fost inlocuit de Cosmin Contra pe banca lui Dinamo, lui Gigi Multescu i-a fost gasit un nou post in cadrul clubului, acesta fiind acum scouter. El si-a inceput deja munca, declarand ca e nevoie ca Dinamo sa recupereze tinerii pe care i-a pierdut, in tot acest timp in care academia clubului nu a functionat.

"Acum eu caut si slefuiesc talente pentru Dinamo, pentru ca s-au pierdut foarte multi jucatori si plus ca e si normal sa aduci altii buni din alte zone", a declarat Gigi Multescu la Digi Sport.