Vineri a avut loc tragerea la sorți a grupelor CM 2026. Evenimentul a avut loc în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, cu Kevin Hart și Heidi Klum gazde.



Decizia luată de nemți imediat după ce și-au aflat adversarele la CM 2026: ”Interesant, acum trebuie să venim cu o nouă soluție”



Germania a picat în Grupa E cu Curacao, Coasta de Fildeș și Ecuador, care pare extrem de accesibilă pentru selecționata lui Julian Nagelsmann.



BILD a scris însă că înainte de CM 2026 Germania trebuie să-și găsească un nou oponent pentru meciurile de pregătire din martie, după ce a picat cu Coasta de Fildeș în grupă.



Nemții trebuiau să-i întâlnească pe ivorieni pe 30 martie.



”Interesant este că Germania urma să joace un meci amical cu Coasta de Fildeș pe 30 martie. Acum, selecționerul Nagelsmann trebuie să găsească un nou adversar.



După ce a fost extras al doilea adversar, camerele TV s-au îndreptat către Nagelsmann. Zâmbește probabil la tragerea aparent ușoară la sorți”, a scris BILD.

