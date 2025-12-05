România ar putea juca în Grupa D de la Campionatul Mondial din 2026, dacă se califică la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

România poate ajunge în Grupa D de la CM 2026

SUA (urna 1), Australia (urna 2) și Paraguay (urna 3) sunt potențialele adversare ale tricolorilor, dacă vor reuși să treacă la barajul rezultat din Liga Națiunilor de Turcia pe 26 martie și, ulterior, de câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Grupele de la CM 2026

Cu ocazia primei ediţii a Cupei Mondiale la care participă 48 de echipe (11 iunie – 19 iulie 2026) a fost stabilită componenţa celor 12 grupe de câte 4 echipe.

Grupa A : Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Grupa B : Canada , Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia , Qatar, Elveția

: Canada , Qatar, Elveția Grupa C : Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția Grupa D : SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

: SUA, Paraguay, Australia, Grupa E : Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador Grupa F : Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania , Tunisia

: Olanda, Japonia, , Tunisia Grupa G : Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă Grupa H : Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay Grupa I : Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam , Norvegia

: Franța, Senegal, , Norvegia Grupa J : Argentina, Algeria, Austria, Iordania

: Argentina, Algeria, Austria, Iordania Grupa K : Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo , Uzbekistan, Columbia

: Portugalia, , Uzbekistan, Columbia Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Cum au aratat urnele



Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania.

Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania. Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia.

Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia. Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud.

Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud. Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C şi D (aici s-ar regăsi ROMÂNIA), Play-Off FIFA 1 şi 2.

Naţionala României a fost prezentă la tragerea la sorţi prin participarea în play-off-ul programat în martie 2026. Tricolorii încă pot obţine calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi câștigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc în deplasare.

