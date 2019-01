Oltenii, ca Nea Marin :) Jucatorii Craiovei stau intr-un hotel de 1 miliard de euro

Oltenii traiesc ca sultanii in Antalya. Mitrita si Mangia stau intr-un hotel in care turcii au bagat 1 miliard de euro. Oltenii fac baie cu delfinii si stau la masa cu rechinii.

Oltenii au ajuns in Paradis, intr-un complex ultra luxos, in care se pot relaxa si pregati in voie pentru a doua parte a sezonului.

In parcul acvatic se gasesc foci si delfini, iar la restaurant Mitrita si Bancu iau masa printre rechini si pisici de mare.

Constructia hotelului a durat 6 ani, iar costurile s-au ridicat la 1 miliard de euro.

Craiova e prima echipa de fotbal care sta in hotelul care le-a gazduit pe Paris Hilton si Adriana Lima. In camere, oltenii au cinema 5D, iar in parcul de distractii se afla cel mai tare roller coaster din Turcia.

"O echipa care se respecta, asa cum este Craiova, e normal sa stea la un asemenea hotel", spune Alexandru Mitrita.