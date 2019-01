Maria Sharapova, oprita de agentul de paza la Australian Open! "Trebuie sa fie fana Serenei". VIDEO

Sharapova a fost protagonista unui moment destul de "bizar" la primul turneu de Grand Slam al anului.

Maria Sharapova a recurs la Melbourne la un gest pe care internautii l-au catalogat drept "arogant". Rusoaica a ajuns deja in turul al treilea la Australian Open, acolo unde o va infrunta pe campioana en-titre, Caroline Wozniacki. Sportiva in varsta de 31 de ani a trecut de Hariett Dart si Rebecca Peterson, cedand dupa doua meciuri doar 3 game-uri.

Rusoaica, destul de populara in circuitul feminin de tenis, a fost protagonista unui moment destul de "bizar" la primul turneu de Grand Slam al anului. Masha, care tocmai trecea pe un hol al complexului sportiv din Melbourne, i-a fost ceruta acreditarea, pe care nu o avea la gat, asa cum o poarta de obicei jucatorii, ci o tinea in mana. Ea a trecut pe langa agentul de paza care statea cu mana intinsa si si-a imbratisat un vechi prieten, blocand culoarul. Pana la urma, Maria s-a intors discret catre agent si i-a prezentat acreditarea.

Sharapova, a treia favorita la AO, se indrepta spre teren pentru disputarea meciului din turul secund. Campioana in 2008 la turneul major de la Antipozi, Maria a parut ca transmite un mesaj destul de clar in momentul in care i s-a cerut acreditare: "Nu stii cine sunt eu?"

Si fanii au comentat acest episod, reactionand amuzati la intamplarea rusoaicei: "Nu cred ca nu stia cine este, dar ar trebui sa-si tina acreditarea la gat, asa cum toti ceilalti jucatori o fac", "Nu o poti invinovati pentru ca nu a recunoscut-o fara meldonium", "Trebuie sa fie fana Serenei!".