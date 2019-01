Imaginea zilei! Ghita Muresan a fost la antrenamentul lui West Ham: pe "Chicharito" l-a luat ameteala :)

Pe jucatorii lui West Ham i-a luat ameteala cand l-au vazut pe romanul Ghita Muresan. Au venit pe rand la marginea terenului sa isi faca poze cu uriasul de 2,31m.

Poza cu Chicharito Hernandez s-a viralizat pe Twitter. Ghita Muresan e cu aproape 60 de cm mai inalt decat mijlocasul mexican.

Thanks to @WestHamUtd for having Gheorghe Muresan out at practice this morning!#NBALondon | #DCFamily pic.twitter.com/21L8ztkiiG