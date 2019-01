Real Madrid il STERGE pe Ronaldo din istorie! Ce decizie a luat clubul dupa transferul la Juventus

Cristiano Ronaldo nu s-a despartit in cele mai bune conditii de Real Madrid.

Ronaldo a plecat in vara de la Real dupa o perioada in care relatiile dintre starul portughez si Florentino Perez atinsesera un punct critic. Ca urmare a transferului la Juventus, Real Madrid a luat o decizie incredibila: intentioneaza sa-l stearga pe Ronaldo din istoria clubului.

Desi a castigat patru trofee UEFA Champions League si doua titluri de campion in Spania cu Real Madrid, Cristiano va fi retrogradat de la statutul de jucator de legenda al clubului la cel de "amintire". Potrivit jurnalistilor englezi de la DailyMirror, care citeaza surse din cadrul clubului spaniol, ideea de a-l "sterge" pe Ronaldo din istoria echipei de pe Santiago Bernabeu este "una serioasa", nu este doar un zvon.

Primul pas in acest sens a fost deja facut. Conturile oficiale de Instagram, Twitter si Facebook i-au dat unfollow lui Cristiano Ronaldo. Spre comparatie, englezii de la Manchester United au ramas in continuare "prieteni" cu Ronaldo pe retelele de socializare, desi portughezul a plecat de pe Old Trafford din 2009.

Un alt exemplu care vine in sustinerea scenariului prezentat de presa engleza ar fi faptul ca Ronaldo mai este prezentat intr-o singura fotografie pe site-ul oficial al Realului, desi a fost motorul principal al rezultatelor obtinute de "galactici" in ultimii ani. Site-ul Realului este insa plin de fotografii cu Modric, Ramos sau Marcelo, jucatori extrem de importanti la randul lor, dar care insa nu au si nu au avut anvergura si statutul mediatic si sportiv al lui Ronaldo.

Potrivit surselor din cadrul clubului madrilen, citate de presa engleza, Real Madrid nu este la primul episod de "razbunare". Raul, o alta glorie a clubului, a avut parte de acelasi tratament in trecut. Diferenta dintre Raul si Ronaldo consta in inversunarea pe care Madridul o arata fata de Ronaldo. Daca pe Raul oficialii de pe Santiago Bernabeu l-au iertat intr-un final pentru ca a plecat la Schalke si i-au organizat chiar un meci de retragere, Ronaldo nu va avea parte de aceeasi intelegere.