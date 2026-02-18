, După experiențele din Franța, de la Bordeaux și Dunkerque, Alexi Pitu a ajuns vara trecută la Vejle BK. Fostul internațional U21 al României a avut o primă jumătate de sezon modestă, fără vreo contribuție notabilă în cele 8 partide de campionat în care a fost folosit.

Pitu s-a remarcat doar la meciurile din Cupă, unde a înscris patru goluri pentru Vejle.

Alexi Pitu, trimis de Vejle la echipa secundă

În această iarnă, Vejle a decis să nu se mai bazeze pe Pitu, care nu a fost luat în cantonamentul de iarnă al echipei. Fostul campion al României, care are contract până în vară, nu și-a găsit însă o altă echipă în fereastra de mercato care s-a închis în cele mai multe campionate.

Vejle a decis acum să îl trimită pe Alexi Pitu la echipa secundă a clubului. Fostul fotbalist de la Farul a jucat în weekend într-un amical contra formației VSK Aarhus, din liga a treia.

Echipa secundă a lui Vejle, cu Alexi Pitu pe teren până în minutul 70, a fost zdrobită de VSK Aarhus, scor 0-4. Antrenorul Steffen Kielstrup a avut un discurs dur la finalul jocului.

"Am avut o prestație inacceptabilă, care poate fi explicată doar prin lipsa omogenității din cadrul echipei și a faptului că anumiți jucători nu au evoluat pe pozițiilor lor obișnuite. Ne așteptam la mai mult atât la nivel individual, cât și colectiv", a spus Steffen Kielstrup, antrenorul secund al lui Vejle, care s-a ocupat de echipa a doua la acest joc.

Vejle se îndreaptă spre retrogradare

Nici prima echipă a lui Vejle nu merge bine și pare că se îndreaptă spre retrogradare. Formația condusă de antrenorul Claus Norgaard a pierdut ambele meciuri disputate în 2026 și este ultima clasată din Danemarca, cu doar 13 puncte strânse în 20 de etape.

În ianuarie, Mikkel Hemmersam, directorul sportiv al lui Vejle anunța că Alexi Pitu va fi reprimit la prima echipă în cazul în care nu își va găsi un alt club. Rămâne de văzut dacă formația daneză va mai conta pe român în actuala stagiune.

"Există mult interes pentru Alexi Pitu. El e acasă acum, se antrenează acolo. Vom vedea dacă va veni ceva pentru el. Dacă nu, va fi inclus în lot pentru a doua parte a sezonului.

Fereastra de transferuri e imprevizibilă. Într-o mutare sunt mereu implicate trei părți, iar pentru Pitu nu am ajuns încă la un acord. E greu de spus dacă va pleca sau nu", spunea Mikkel Hemmersam, în ianuarie.