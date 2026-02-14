Oltenii primesc vizita campioanei en-titre pentru a doua oară în această săptămână în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Joi, cele două s-au întâlnit în ultima rundă din faza grupelor Cupei României, iar confruntarea s-a încheiat 2-2.

Duminică, derby-ul dintre Craiova și FCSB va conta pentru etapa cu numărul 27 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Decizia luată de Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu FCSB: ”Imediat după antrenament”

La conferința de presă premergătoare, Filipe Coelho, antrenorul principal al oltenilor, a dezvăluit că le-a dat liber fotbaliștilor după antrenamentul de dimineață, ca să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților.

”Să fiu sincer, nu am vorbit cu băieții legat de Valentine’s Day. După antrenamentul de dimineață, ei au putut merge acasă și își pot petrece după masa cu familiile lor.

Asta e foarte important pentru mine, să fie fericiți și în viața personală, nu doar prin prisma fotbalului”, a spus Coelho.

Craiova și FCSB, în clasament

În clasament, Universitatea Craiova se situează pe prima poziție cu 50 de puncte. 14 victorii, opt remize și patru eșecuri au înregistrat oltenii până acum.

De cealaltă parte, FCSB e pe 9 cu 40 de puncte. În 26 de etape, gruparea pregătită de Elias Charalambous a bifat 11 victorii și șapte remize, la care s-au adăugat opt înfrângeri.