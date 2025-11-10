Echipa Rapid Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia HSG Bensheim/Auerbach Flames, scor 34-28 (18-13), în prima manşă din turul 3 al European League.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Buceschi 7 goluri, Almeida Kassoma 4 și Polman 4, pentru Rapid, respectiv Engel 10 și Thomaies 6, pentru echipa germană.

Manşa retur va avea loc pe 15 noiembrie, în Germania, pentru un loc în faza grupelor European League.

Rapid Bucureşti a intrat în competiţie în turul 2, în care a trecut de Hypo Viena (32-24, 30-19).

Situația echipelor românești în cupele europene

În turul 3, repartizată direct, evoluează şi Minaur Baia Mare (21-27 cu Horsens în tur), iar vicecampioana Corona Braşov va evolua direct din faza grupelor, meciurile fiind programate între 10 ianuarie – 22 februarie.

Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).



Sursa: News.ro

