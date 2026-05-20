GALERIE FOTO Constanța dă o nouă jucătoare promițătoare de tenis: revelația campionatelor naționale

Constanța dă o nouă jucătoare promițătoare de tenis: revelația campionatelor naționale Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Două rezultate notabile în Campionatele Naționale U16 pentru o jucătoare de numai 13 ani.

TAGS:
Katerina PetreTenis femininCampionatele Nationale de TenisConstanta
Din articol

Născută în 7 noiembrie 2012, Katerina Petre se înscrie pe lista scurtă a jucătoarelor care comunică posibilitatea de a călca pe urmele Simonei Halep.

Originară din Constanța, jucătoarea în vârstă de 13 ani are deja o experiență de 9 ani în tenis. Recent, a impresionat în ediția 2026 a Capmionatelor Naționale de Tenis U16 printr-o medalie de aur, obținută în proba de dublu fete, confirmată de o medalie de bronz, cucerită în proba de dublu mixt.

Katerina Petre (13 ani), performanțe notabile obținute la categoria U16

Greutatea performanței constă în faptul că Petre a evoluat într-o categorie superiorară de vârstă, lucru pe care l-au reușit, în general, doar jucătorii cu potențial deosebit, care au confirmat, ulteriori, în circuitele de seniori.

Katerina Petre a ieșit campioană în proba de dublu fete împreună cu Alexia Maria Enache, după un meci câștigat în detrimentul perechii Ilinca Cruciat / Mara Diaconu.

În proba de dublu mixt, Iordan Nicolae a fost partenerul alături de care Katerina Petre a reușit să câștige locul al treilea.

Katerina Petre, asemănată cu Simona Halep, în presa locală

Inevitabil, Katerina Petre a ajuns comparată cu Simona Halep, în urma primelor succese conturate în lumea tenisului.

A câștigat locul doi într-un turneu ITF de junioare la Umag, Croația, în 2021, după care a ieșit campioana Soul Cup din Istanbul, la categoria U12.

În 2025, Katerina Petre a cucerit, în Campionatele Naționale U14, două titluri de campioană, în probele pe echipe și de dublu.

Katerina Petre

  • Katerina petre 1 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
ULTIMELE STIRI
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Revoluție în fotbal! UEFA imită formatul din Cupa României în preliminariile pentru EURO și Cupa Mondială
Revoluție în fotbal! UEFA imită formatul din Cupa României în preliminariile pentru EURO și Cupa Mondială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare



Recomandarile redactiei
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român
Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român
Marius Baciu, șocat de jucătorul lui FCSB: ”M-am speriat!”
Marius Baciu, șocat de jucătorul lui FCSB: ”M-am speriat!”
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Alte subiecte de interes
Se naște o nouă stea în tenisul românesc! E din Constanța și a câștigat un puternic turneu în Turcia: "Începutul unei cariere de succes"
Se naște o nouă stea în tenisul românesc! E din Constanța și a câștigat un puternic turneu în Turcia: "Începutul unei cariere de succes"
România a reușit o performanță istorică în tenisul feminin: campioane europene, în premieră
România a reușit o performanță istorică în tenisul feminin: campioane europene, în premieră
Sinner a pierdut finala US Open, dar Italia exultă: ce premiu au primit fetele pentru câștigarea Cupei Billie Jean King
Sinner a pierdut finala US Open, dar Italia exultă: ce premiu au primit fetele pentru câștigarea Cupei Billie Jean King
Prea bun pentru varsta lui. La 16 ani, Alexandru Coman a castigat tot ce se putea la Nationale: s-a impus in proba U18 si a fost inclus de Babolat intr-o reclama alaturi de Rafael Nadal
Prea bun pentru varsta lui. La 16 ani, Alexandru Coman a castigat tot ce se putea la Nationale: s-a impus in proba U18 si a fost inclus de Babolat intr-o reclama alaturi de Rafael Nadal 
Jucătoarea din Constanța care a renunțat să mai reprezinte România a câștigat meciul zilei la Roland Garros. La un pas de performanța carierei
Jucătoarea din Constanța care a renunțat să mai reprezinte România a câștigat meciul zilei la Roland Garros. La un pas de performanța carierei  
"Cel mai bun an din istoria clubului!" Lista lui Gică Hagi și anul extraordinar al campioanei Farul Constanța
"Cel mai bun an din istoria clubului!" Lista lui Gică Hagi și anul extraordinar al campioanei Farul Constanța 
CITESTE SI
Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

stirileprotv Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!