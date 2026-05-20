Născută în 7 noiembrie 2012, Katerina Petre se înscrie pe lista scurtă a jucătoarelor care comunică posibilitatea de a călca pe urmele Simonei Halep.

Originară din Constanța, jucătoarea în vârstă de 13 ani are deja o experiență de 9 ani în tenis. Recent, a impresionat în ediția 2026 a Capmionatelor Naționale de Tenis U16 printr-o medalie de aur, obținută în proba de dublu fete, confirmată de o medalie de bronz, cucerită în proba de dublu mixt.

Greutatea performanței constă în faptul că Petre a evoluat într-o categorie superiorară de vârstă, lucru pe care l-au reușit, în general, doar jucătorii cu potențial deosebit, care au confirmat, ulteriori, în circuitele de seniori.

Katerina Petre a ieșit campioană în proba de dublu fete împreună cu Alexia Maria Enache, după un meci câștigat în detrimentul perechii Ilinca Cruciat / Mara Diaconu.

În proba de dublu mixt, Iordan Nicolae a fost partenerul alături de care Katerina Petre a reușit să câștige locul al treilea.