CS Rapid Bucureşti, victorie cu VfL Oldenburg în grupele EHF European League

Rapid obţinuse egaluri în primele două meciuri din grupă.



VfL Oldenburg a început bine, cu 3-0 şi 7-3, 10-6, 16-12, dar finalul primei reprize a aparţinut gazdelor, care au marcat cinci goluri consecutive şi au intrat la pauză cu avans minim, 17-16.



Rapid a dominat repriza secundă, a fost egalată, 26-26, dar a făcut diferenţa în ultimul sfert de oră.



Pentru echipa giuleşteană au marcat Dorina Korsos 6 goluri, Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida 5, Mariana Ferreira Lopes 4, Djazz Moreen Clara Chambertin 3, Gabriela Maria Tulea 3, Mina Hesselberg 3, Line Ellertsen 3, Estavana Polman 3, Eliza Iulia Buceschi 2, Denisa Cristina Stoichiţă 1, Viktoria Şimanovskaia 1.



Diana Ciucă a avut 9 intervenţii (31,03%), iar Florentina Anastasia Roşu a apărat 2 şuturi (16,67%).



Golurile oaspetelor au fost reuşite de Joanna Granicka 7, Jenny Behrend 7, Lana Teiken 4, Marie Steffen 3, Lotta Ropcke 3, Ariane Pfundstein 2, Paulina Golla 2, Laurentia Wolff 1, Lisa-Marie Fragge 1.



Madita Kohorst a avut 9 intervenţii (28,13%), iar Alexandra Humpert a reuşit să apere două şuturi (15,38%).



În celălalt meci din grupă, formaţia norvegiană Tertnes Bergen a pierdut acasă cu 26-29 meciul cu Lokomotiva Zagreb.



Lokomotiva ocupă primul loc, cu 5 puncte, urmată de de CS Rapid, 4 puncte, VfL Oldenburg, 2 puncte, Tertnes, 1 punct.



Rapid va juca următorul meci pe 8 februarie, revanşa cu VfL Oldenburg, Agerpres.

