La doar șase luni de la sosirea în Grecia, internaționalul român nu mai intră în planurile antrenorului Manolo Jimenez, iar presa elenă anunță că șefii clubului au pregătit deja un înlocuitor.



Cotat la aproximativ 2 milioane de euro, mijlocașul român nu a reușit însă să confirme așteptările. În cele 16 apariții bifate, nu a marcat și nu a oferit nicio pasă decisivă, având o medie de doar 44 de minute jucate pe meci.



Olimpiu Moruțan, OUT de la Aris! Grecii i-au găsit deja înlocuitor



Presa din Grecia susține că Aris este gata să se despartă de Moruțan, iar Manolo Jimenez și-a ales deja alternativa: Steven Zuber, fotbalist elvețian liber de contract, cu care tehnicianul spaniol a lucrat la AEK Atena.



„Dacă Aris se va despărți de Moruțan, se va trece la achiziționarea lui Steven Zuber, jucător dorit de Manolo Jimenez, care îl cunoaște foarte bine și consideră că poate ajuta imediat echipa”, notează presa elenă.



Deși mai are contract cu Aris până în vara lui 2028, Moruțan ar putea pleca liber, în urma unei înțelegeri amiabile. Potrivit GSP, fotbalistul român negociază revenirea în Turcia, unde are deja două oferte ferme, în valoare de aproximativ 500.000 de euro pe sezon. Moruțan își dorește însă un salariu de 750.000 de euro anual.



Pentru Moruțan, Turcia nu este un teritoriu necunoscut. În 2021, Galatasaray îl transfera de la FCSB pentru 4,1 milioane de euro, iar ulterior românul ajungea la Ankaragucu, pentru aproximativ 3 milioane de euro.

