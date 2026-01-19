VIDEO Necazul Barcelonei, ”boost” pentru Arbeloa! Eșec nemeritat al catalanilor

Necazul Barcelonei, "boost" pentru Arbeloa! Eșec nemeritat al catalanilor La Liga
Rezultat neașteptat în La Liga.

fc barcelonaReal MadridReal SociedadMikel OyarzabalGoncalo Guedes
Real Sociedad a dispus duminică seara, pe teren propriu, cu 2-1 de liderul FC Barcelona, în etapa a 20-a din La Liga.

Catalanii au avut un gol anulat pe ”Reale Arena”, în minutul 9, la Fermin Lopez, iar gazdele au deschis scorul în minutul 32, prin golgheterul Mikel Oyarzabal

Arbitrul Jesus Gil Manzano a dictat un penalty pentru Barca în minutul al şaptelea de prelungiri al primei părţi, dar apoi l-a anulat după verificarea VAR.

Barcelona a egalat în cele din urmă prin Marcus Rashford, în minutul 70, însă după doar un minut Goncalo Guedes a înscris golul victoriei pentru gazde. 

Chiar dacă a avut un om eliminat în minutul 88, pe Carlos Soler, pentru fault, Real Sociedad a ținut de scor și i-a provocat a treia înfrângere stagională Barcelonei.

Cu cele trei puncte câştigate, Real Sociedad e pe locul 8, cu 24 de puncte, în timp ce Barcelona rămâne lider, cu 49 de puncte, la numai o lungime distanţă de Real Madrid.

”Barca îi dă un boost lui Arbeloa”, a titrat Marca, făcând referire la antrenorul interimar al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa.

”Oamenii lui Flick nu meritau să piardă pe Anoeta, dar acum au un singur punct peste Real. Oyarzabal și Guedes au încheiat seria de nouă victorii consecutive”, a mai scris publicația spaniolă.

Clasamentul din La Liga

