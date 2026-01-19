Real Sociedad a dispus duminică seara, pe teren propriu, cu 2-1 de liderul FC Barcelona, în etapa a 20-a din La Liga.

Catalanii au avut un gol anulat pe ”Reale Arena”, în minutul 9, la Fermin Lopez, iar gazdele au deschis scorul în minutul 32, prin golgheterul Mikel Oyarzabal.

Arbitrul Jesus Gil Manzano a dictat un penalty pentru Barca în minutul al şaptelea de prelungiri al primei părţi, dar apoi l-a anulat după verificarea VAR.

Barcelona a egalat în cele din urmă prin Marcus Rashford, în minutul 70, însă după doar un minut Goncalo Guedes a înscris golul victoriei pentru gazde.

Chiar dacă a avut un om eliminat în minutul 88, pe Carlos Soler, pentru fault, Real Sociedad a ținut de scor și i-a provocat a treia înfrângere stagională Barcelonei.

