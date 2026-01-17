Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Metaloglobus, în etapa a 22-a din Superligă.

Alex Dobre, verdict despre utilitatea lui Olimpiu Moruțan la Rapid

La finalul confruntării, Alex Dobre a fost întrebat despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Dobre a evitat să ofere informații, însă a susținut că internaționalul român îi poate ajuta cu siguranță pe giuleșteni în lupta pentru titlu.

„Mă bucur să s-a încheiat totul cu bine. Ne așteptam să fie un meci greu, pentru cele mai grele meciuri sunt contra echipelor care nu au nimic de pierdut. Mă bucur că ma terminat cu o victorie. La pauză am analizat ce putem să facem mai bine și mă bucur că am marcat.

Dacă vrem să fim acolo sus, trebuie să avem un joc mult mai constant, un joc mult mai bun și m-aș bucura să facem asta în cel mai scurt timp posibil.

Am stabilit cu băieții că fiecare meci trebuie tratat ca o finală. Știm că avem de îmbunătățit jocul, lucrăm din greu și sper să se vadă asta. Contează enorm de mult, ne bucurăm că au fost alături de noi și le mulțumim suporterilor.

Dobre, despre Moruțan: „Cu siguranță ne poate ajuta”

(n.r. - dacă rapidiștii îl așteaptă pe Moruțan) Asta este treaba clubului, oricine este binevenit să ne ajute. Cu siguranță ne poate ajuta”, a declarat Alex Dobre, după Rapid - Metaloglobus 1-0.

Rapid revine pe primul loc în Superligă

Giuleştenii au trecut cel puțin provizoriu pe primul loc în clasament. Unicul gol al partidei cu Metaloglobus a fost marcat de Dobre în minutul 79.

Rapid are 42 de puncte şi este urmată de Universitatea Craiova, cu 40 de puncte, dar cu un meci în minus, şi de FC Botoşani, cu 38 de puncte.