Oficialii Craiovei au gasit inlocuitor pentru Pigliacelli! Portarul de 23 de ani pe care vor sa il transfere oltenii 

Universitatea Craiova are in planuri sa transfere un portar in perioada de mercato din iarna.

Italianul Pigliacelli nu mai este pe placul conducerii la fel de mult ca in sezoanele trecute, iar oficialii din Banie i-ar cauta un inlocuitor portarului care mai are contract pana in 2022.

Conducatorii clubului ar fi gasit deja o varianta, portarul Isak Pettersson (23 ani), care a debutat la inceputul anului pentru nationala Suediei, anunta Gazeta Sporturilor. Goalkeeperul a ramas liber de contract dupa despartirea de Norrkoping si ar fi pe placul oltenilor. Pettersson este considerat viitorul portar al nationalei Suediei.

Singura problema a oltenilor ar fi salariul jucatorului, care poate fi convins sa vina in Romania cu o oferta de 150 000 de euro pe an.

Portarul cotat la 1 milion de euro conform Transfermarkt a fost convocat la inceputul anului la nationala mare a Suediei, iar pana atunci a jucat pentru nationalele U18, U19 si U20.