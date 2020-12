Oltenii se lauda cu cel mai frumos brad din Liga 1, dar La Craiova nu e pace pe final de an! Patronul Rotaru, luat la rost de un fost mare jucator

Universitatea Craiova a terminat anul pe 2 in Liga 1, dupa FCSB!

Pavel Badea, fost mare jucator al Craiovei, spune ca meciurile importante au facut diferenta in ceea ce priveste obiectivele stabilite in Banie.

"Am creat impresia ca suntem mari cu cei mici si mici cu cei mari. Nu am reusit sa indeplinim obiectivele pentru ca in momentele importante nu ne-am ridicat la nivelul asteptarilor", spune fostul jucator al Craiovei, pentru PRO TV.

Oltenii au impodobit bradul si i-au cerut lui Mos Craciun titlul!

La Craiova nu e liniste nici de sarbatori! Pavel Badea s-a luat de Patronul Mihai Rotaru:

"Prima sansa la titlu cred ca o are FCSB! Cu un mare atuu: Gigi Becali nu se mai implica in ceea ce se intampla la echipa.

Sper sa se intample asa si la alte echipe care se bat la titlu", a mai spus Pavel Badea, facand referire la interventiile lui Mihai Rotaru.

Balasa, Screciu si Bancu au facut bradul! Globurile alb-albastre si cele cu stema Craiovei au facut senzatie in bradul oltenilor!