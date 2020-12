Dragomir le spulbera visele oltenilor! "Craiova nu are sanse la titlu cu actualul antrenor si cu actualul lot. Rotaru trebuie sa bage adanc mana in buzunar!"

Fostul sef de la LPF, Mitica Dragomir, a vorbit despre lupta la titlu din acest sezon de Liga 1.

Dragomir sustine ca oltenii nu au sanse cu Papura la carma echipei si cu actualul lot. El sustine ca lupta se va da intre FCSB si CFR.

Noul antrenor din Gruia, Edi Iordanescu, a reusit deja o victorie in fata ros-albastrilor, 2-0, in ultimul meci de campionat. De asemenea, Dumitru Dragomir l-a sfatuit pe Rotaru sa mai ivesteasca bani la Craiova pentru a face performanta.

"Vreau sa urez tuturor romanilor un Craciun fericit. Tot de fotbal vreti sa vorbim? Dupa parerea mea in acest campionat lupta se va da intre FCSB si CFR Cluj. Din pacate Craiova nu are sanse la titlu cu actualul antrenor si cu actualul lot. Rotaru trebuie sa bage adanc mana in buzunar si trebuie sa aduca cel putin trei jucatori de valoare.

Stiti cu cine are Craiova sanse la titlu, daca il are ca antrenor? Eu zic ca Rotaru castiga titlul cu echipa lui daca il aduce acolo pe Marius Sumudica. Asta este antrenor bun, iar eu il vad si ca pe un posibil selectioner al Romaniei. Pentru Rotaru era bun si Edi Ioranescu, dar el a ales sa mearga la CFR. Insa Marius Sumudica este cel mai bun pentru Rotaru si cred ca el ar fi putut sa aduca titlul in Banie.

Nu cred ca Gigi va rata si al saselea campionat la rand. Este deja prea umilitor pentru el. Cred ca este campionatul lor. Gigi nu a mai vorbit public si bine a facut, iar echipa a lucrat in liniste. Gigi si-a dat seama ca presiunea pe care o punea public nu aducea nimic bun.

Are acum vreo patru jucatori care merg ceas, iar lupta la titlu se va da intre FCSB si CFR Cluj. Si Edi Iordanescu este un antrenor care ar putea sa castige titlul cu CFR, dar totusi FCSB are prima sansa", a spus Dragomir pentru ProSport.